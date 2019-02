HFM presteer teen groot stedelike skole

Hoërskool Frikkie Meyer atlete het Vrydag 15 Februarie uitstekend presteer tydens ’n vriendskaplike atletiekbyeenkoms wat by Hoërskool Hans Strydom aangebied is deur tweede op groottotaal te eindig.

Frikkie Meyer moes kragte meet met 6 ander groot skole en die uitslag was soos volg:

Akasia wen die byeenkoms (671 punte) met HFM tweede (643,5 punte) en Pretoria-Noord in die derde plek (595 Punte).

Hulle is gevolg deur Merensky (466,5 punte), Hans Strydom (446,5 punte), Wonderboom (417,5 punte) en Tom Naudé (370 punte).

Die dogterspan verwerf 16 eerste plekke, 12 tweede plekke en 13 derde plekke.

Die seunspan verwerf 18 eerste plekke, 3 tweede plekke en 8 derde plekke.

Vier van die aflosspanne wen hul items naamlik So/14, So/17, Do/17 en Do/19.

Atlete van HFM wat eerste plekke verwerf:

Chenell Fouché Do/14 Gewigstoot (10,44m); Skyfwerp (30,32m)

David Mokoena So/14 100m (11,75 sek); Gewigstoot (12,07)

Lefoko Mokwena So/14 200m (11,75); 100m Hekkies (15,19 sek)

Kwena Morumudi So/14 400m (0:58:02)

Jeselte van Rooyen So/14 Hoogspring (1,55m)

Cara Pieterse Do/15 Gewigstoot (11.01m); Skyfwerp (30,74m)

Charné van den Berg Do/16 Spiesgooi (33,97m)

Fanie Swanepoel So/16 800m (2:10:19)

Kayla van der Merwe Do/17 100m (12,76 sek); Gewigstoot (12.43m)

Anrich Basson So/17 Gewigstoot (913,86m); Skyfwerp (48,37m)

Scott Denton So/17 Skyfwerp (55,28m)

Junior Mkhabela So/17 100m (11,00 sek)

Matlapu Modise So/17 Verspring (6,29m), Drie-Sprong (12,64m)

Jo-Lizel Butler Do/19 Drie-Sprong (09,60m)

Miné Lategan Do/19 Hoogspring (1,55m); Verspring (4,87m)

Chané Ras Do/19 Skyfwerp (26,92m); Spiesgooi (30,66m)

Tacia van Wyk Do/19 100m (13,61 sek); Gewigstoot (10,50m)

JT Cronjé So/19 Gewigstoot (14,30m)

Dihann Pretorius So/19 Spiesgooi (57,10m)

Carel Rohrbeck So/19 Verspring (6,29m)

Die volgende atlete behaal almal meer as 800 Absa punte in hul onderskeie items:

Lefoko Mokwena (So/14 200m); David Mokoena (So/14 100m/ Verspring); Lené Lategan (Do/14 Spiesgooi), Chené Fouché (Do/14 Skyfwerp); Junior Makhabela (So/17 100m); Kayla van der Merwe (Do/17 Gewigstoot); Anrich Basson (So/17 Skyfwerp); Jeselt van Rooyen (So/14 Hoogspring); Ankebe Els (Do/16 Hoogspring); Anina de Swardt Do/14 (Hoogspring); Amy-Leigh Pretorius (Do/14 Hoogspring); Cara Pieterse (Do/15 Skyfwerp) en Edward Terblanche (So/14 Verspring).