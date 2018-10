Honderde pendelaars beseer toe treine bots

Meer as 320 pendelaars is beseer toe twee passasierstreine Donderdagmiddag in Van Riebeeck Stasie in Kempton Park gebots het.

Die botsing het die middag om 17:50 gebeur toe ’n trein wat op pad was na Parkstasie in Pretoria teen die agterkant van ’n stilstaande trein, wat ’n meganiese probleem ondervind het, in die stasie vasgejaag het.

Die personeel van beide treine het ook mediese behandeling ontvang en sowat 32 van die passasiers is ernstig, hoewel nie krities nie, beseer.

Beseerde passasiers is na verskeie hospitale in die omgewing vervoer. Dit het ingesluit Tembisa, Kalafong, Zamokuhle, Arwyp, Tambo Memorial, Linksfield, Bertha Gxowa en Milpark hospitale.

’n Ondersoek na die oorsaak van die ongeluk is ook van stapel gestuur.

Terwyl honderde noodpersoneel beseerdes op die toneel gehelp het, het paramedici en brandweerpersoneel die waens deursoek vir nog beseerde passasiers.

Metrorail se tegniese spanne het onverpoos gewerk om die toneel te ontruim om dienste weer aan die gang te kry.

Dit is nie bekend hoeveel pendelaars en treindienste deur hierdie ontwrigting geraak is nie.

Die United National Transport Union (UNTU) het ’n beroep op die minister van Vervoer, Blade Nzimande, gedoen om in te gryp en die dienste van Metrorail op te skort totdat die operateur bewys dat hulle ’n veilige en betroubare diens kan lewer.