Ek is Geen Heldin – Vrou wat gewapende skakers aanvat

Die 42-jarige vrou van Alberton wat verlede week ’n bende skakers, nadat hulle haar in haar oprit vasparkeer het, se voertuig terug deur die hek gestoot het, sê sy is geen heldin nie.

Sy het daarna verder in trurat gery waar sy die skakers se voertuig aan die oorkant die straat met haar voertuig van die pad afgestamp het en daarna gestormram het sodat hulle verward in die straataf gevlug het.

Sy het aan Media24, wat die berig geplaas het, gesê dat sy net gedoen het wat sy gereken het die beste was om haar tienderjarige dogter, wat saam met haar in die voertuig was, te beskerm.

Haar identiteit word beskerm aangesien sy steeds vrees dat die mans weer gaan toeslaan.

Tydens die voorval, Maandag 27 Augustus, het sy haar arm beseer en dit is steeds geswel.

“My 9-maande oue kleinkind sou saam met ons in die voertuig gewees het, as dit nie was dat ons vroeër die dag van plan verander hê nie.”

Die CCTV video van die voorval is wyd versprei op sosiale media. Baie het haar as ’n heldin gereken terwyl ander gesê het sy het domastrant opgetree. Dit is dan ook die rede dat sy ingestem het tot die onderhoud met Media24.

Die polisieondersoek na die voorval het getoon dat die groep mans haar vanaf die plaaslike inkopiesentrum huis-toe gevolg het.

Onbewus van die voertuig wat haar agtervolg het, is sy na drie verskillende bestemming gevolg en het die skakers eers tot aksie oorgegaan nadat sy gewys het dat sy by haar huis gaan indraai.

Sy sê sy was op die punt om die agterdeur oop te maak toe sy die motor agter haar gewaar het en vir haar dogter gesê het dat sy nie haar deur moet oopmaak nie, aangesien sy gesien het dat die mans gewapen was terwyl hulle haar voertuig nader.

Sy het die huis se paniekknoppie gedruk en dit het gevoel soos ’n ewigheid soos die sekonde afgetik het.

Intussen het sy alles in haar vermoë gedoen om haar dogter kalm te probeer hou.

Sy het selfs die radio harder gedraai sodat sy nie kon hoor wat die kapers sê terwyl hulle met hulle pistole teen die vensters gehamer en op hulle geskreeu het nie.

Sy het daaraan gedink om die mans met die voertuig te stormloop maar die volgende oomblik het sy die voertuig in tru-rat gesit en die voertuig agter haar by die hek uitgestoot en ek gehoop dat die hek sou toegaan as die voertuig eers buite op straat is.

Volgens haar het die adrenalien daarna ingeskop en het sy die kapers se voertuig ’n paar keer gestormloop totdat hulle in die straataf weggehardloop het.

Toe sy uiteindelik uit haar voertuig gehelp het, was sy lam van die skok. Sy sê dit was eers toe sy die volgende dag die video sien van die voorval dat sy besef het wat sy gedoen het.

Volgens die polisie is vyf verdagtes twee dae later aangekeer wat op pad was na nog ’n vermeende kaping.

Sy het ook die vraag wat kykers die meeste gevra het beantwoord naamlik: Ja, die vuurwapens was eg aangesien ’n koeël laaiplaatjie op die toneel gevind is. Sover die skade aan haar voertuig aan betref beloop dit R150 000 wat deur haar versekering betaal gaan word.