Rusland waarsku Amerika oor lugaanvalle na Chemiese aanval in Sirië

Alle oë is op Rusland en die Verenigde State gerig nadat Rusland Amerika gewaarsku het dat lugaanvalle teen Sirië in reaksie op verlede Saterdag se vermoedelike chemiese aanval op die rebel-besette dorp, Douma, tot oorlog tussen die twee moondhede kan lei.

Talle mense, wat volgens opposisie aktiviste hoofsaaklik reddingswerkers en mediese personeel was, het tydens die aanval omgekom.

Chemiese wapens is vermoedelik reeds vroeër in aanvalle teen rebelle in Sirië gebruik.

Westerse moondhede is ten gunste van ‘n aanval op Sirië maar dié land se bondgenoot, Rusland, is daarteen gekant.

Verlede jaar het die VSA ‘n vergeldingsaanval uitgevoer na ‘n beweerde chemiese aanval op Khan Sheikhoun waar verskeie slagoffers positief getoets is vir sarin-vergiftiging.

Sarin is ‘n hoogs giftige sintetiese organofosforverbinding wat as ‘n chemiese wapen gebruik as gevolg van sy uiterste sterkte as ‘n senuweemiddel. Blootstelling is selfs dodelik by lae konsentrasies, waar dood binne een tot tien minute kan intree.

Dit word algemeen beskou as ‘n wapen van massavernietiging. Produksie en berging van sarin is vanaf April 1997 verbied deur die Chemiese Wapen Konvensie van 1993, en dit word as ‘n Bylae 1-stof geklassifiseer.

Die Siriese regering met President Bashar al-Assad’s – wat militêre ondersteuning van Rusland geniet – het alle betrokkenheid by die chemiese aanval ontken en die verslae as vals beskryf.

Na swaar gevegte in dié gebied net onderkant Damaskus die afgelope ses weke het ‘n geskatte 1 700 burgerlikes gesterf en het die Siriese regering aangekondig dat hulle nou die gebied beheer.

Volgens Moskou se ambassadeur by die Verenigde Nasies, Vassily Nebenzia, was die onmiddellike prioriteit om oorlog te voorkom. Hy het Washington daarvan beskuldig dat hy internasionale vrede in gedrang bring en dat die situasie baie gevaarlik is.

Nebenzia het ook ‘n beroep op die Verenigde Nasies se Veiligheidsraad gedoen om vandag, Vrydag 13 April, byeen te kom en die moontlikheid van Westerse militêre aksies te bespreek.

Senior Russiese ampsdraers, insluitend die land se militêre hoof, het die VSA gewaarsku dat Amerikaanse missiele, asook die lanseer basisse vernietig sou word indien die VSA enige bedreiging vir Russies troepe word.

Die Withuis het laat blyk dat hy steeds intelligensie te ontleed en om met bondgenote te bespreek oor hoe om hierop te reageer.