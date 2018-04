SA swemmers presteer by Statebondspele

Suid-Afrika se swemmers het uitstekend gevaar tydens die afgelope Statebondspele wat aan die Australiese Goue Kus aangebied is.

Chad le Clos het vandag, Maandag 9 April, sy derde gouemedalje verwerf nadat hy die 100m vlinderslag in ‘n nuwe Statebondspele rekord van 50,65 geswem het. Engeland se James Guy was tweede met 51,31 en Australië se Grant Irvine derde met 51,50.

Op die stadium dat hulle die tweede 50m aangevat het was Le Clos net-net voor en dit het voorgekom asof hy terugval. Hy het egter sterk voort geswem en die item gemaklik gewen.

Hierdie was die 25-jarige Le Clos se 16 Statebondspele medalje nadat hy reeds vanjaar goud in die 50m en 200m vlinderslag by die byeenkoms losgeswem het.

Die Suid-Afrikaanse swemspan se nuwe ster, Tatjana Schoenmaker, het daarin geslaag om die 100m borsslag goue medalje vandag te verower.

Schoenmaker, 20, het hierdie by die goue medalje wat sy Saterdag in die 200m borsslag verower het gevoeg. Sy was ook die eerste Suid-Afrikaner wat die goue medalje in die item kon verower met ‘n tyd van 1:06.74 kon wen na Penny Heyns se 19-jarige vroeër rekord van 1:06.47.

Schoenmaker het met haar tyd van 2:22.02 in die 200m borsslag die vorige Afrika rekord, wat deur Suzaan van Biljon tydens die 2012 Olimpiese Spele in Londen opgestel is, verbeter.

Cameron van der Burgh het Maandag uitstekend vertoon toe hy die wêreld rekordhouer in die 50m borsslag, Adam Peaty van Engeland, uit die staanspoor uit stof in die oë geskop het.

Peaty was vol selfvertroue dat hy die item sou wen, maar dit was Van der Burgh wat uit die staanspoor af in hierdie enkel lengte voorgeloop het om dit in ‘n tyd van 26.58 te wen.

Van der Burgh kon sy opgewondenheid oor hierdie wen nie wegsteek nie en het die water met sy vuiste geslaan en in die lug geswaai.

Dit was die 26-jarige swemmer se derde opeenvolgende wen in dié item wat miskien ook sy laaste deelname aan die Statebondspele gaan wees.