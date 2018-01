Vermiste vroue vir ure in Skeephouer gematel voor hulle vermoor is

Maroela Media het Sondag 7 Januarie berig dat die egpaar van Mooinooi, Anisha (30) en Joey (32) van Niekerk, glo in ’n skeepshouer toegesluit en vir ure aaneen gemartel is voordat hulle koelbloedig vermoor is.

Volgens Maroela Media het Wynand van Niekerk, Anisha se broer, aan hulle gesê dat die familie die afgelope week ’n polisie-voorligtingsessie bygewoon het om hulle op hoogte te hou van wat die jongste ondersoeke opgelewer het.

Die vroue is die dag van hul verdwyning oorval en ontvoer na die kleinhoewe van een van die verdagtes, waar hulle vermoedelik met hulle hand bo hul koppe opgehang, gemartel en moontlik verkrag is.

Die dubbelmoord hou vermoedelik verband met ’n eiendomgeskil oor eiendom wat een van die verdagtes by die egpaar wou koop. Hulle is blykbaar in die skeepshouer gemartel en gedreig om ’n kontrak te teken wat die eiendom aan die verdagtes sou bemaak.

Een van die verdagtes het die dag na die egpaar se verdwyning ’n kontrak aan die polisie getoon wat deur Anisha geteken is en sou bevestig dat hy die eiendom reeds by hulle gekoop het en dat dit dus aan hom behoort. Daarna is ’n dagboek gevind waarin Anisha se handtekening geoefen is. Die polisie kon ook geen teken vind van die sogenaamde transaksie nie.

Die verdagtes het waarskynlik gedink dat die vroue na die polisie sou gaan en is hulle toe na die martelsessie doodgemaak en na die spruit gesleep waar hulle liggame na bewering verbrand is.

Aaron Sithole (23), Alex Mudau (36), Moses Rakubu (33), Koos Strydom (53), Vincent Strydom (29), Maruschka Opperman (18) en Jack Mokotedi het reeds op aanklagte van moord, ontvoering, roof, die onwettige besit van ’n vuurwapen en dwarsboming van die gereg in die hof verskyn.