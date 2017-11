Moordverdagte gesoek na ontsnapping uit Lephalale polisieselle

‘n Polisie soektog is van stapel gestuur nadat een van die verdagtes in die moord op dr Werner Emslie, wat op 20 September op sy plaas, Afguns naby Lephalale, vermoor is, Maandagnag 13 November uit die Lephalale polisie aanhoudingselle ontsnap het.

Petrus Moyo is op 18 Oktober in Frankfort in die Vrystaat gearresteer en het Maandag 13 November in die Landdroshof op Lephalale op aanklagte van moord, huisbraak en diefstal asook as ‘n verbode immigrant verskyn nadat bevind is dat hy as onwettig immigrant in Suid-Afrika was. Die saak is tot 14 Desember in afwagting van verdere polisieondersoeke uitgestel en geen borgtog is toegestaan nie.

Die ander verdagtes verkeer steeds op vrye voet.

Volgens die polisiewoordvoerder, luitenant kolonel Moatshe Ngoepe, het Moyo, 27, as deel van ‘n groep

van vier mans met pistole gewapen, die aand teen ongeveer 20:00 Emslie (55) genader waar hy op die stoep van sy huis gesit het en hom trompop doodgeskiet. Hulle het daarna op sy vrou, ook ‘n dokter, losgetrek en haar ernstig gewond. Sy het die aanval oorleef en is met ernstige skietwonde in die hospitaal opgeneem.

Na die aanval het die verdagtes twee handwapens gesteel en in die dokter se Toyota bakkie gevlug.

Die bakkie is later die aand verlate net verby die buurplaas gevind waar dit gelos is toe hulle vermoedelik in ‘n wegkomvoertuig oorgeklim het.

Enige persoon met inligting wat sal lei tot die herarrestasie van Moyo word gevra om die polisie by Misdaad-Stop nommer 0860010111 te skakel.