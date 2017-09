Honda onthul Konsep Elektriese Motor by Frankfurt Motorskou

Honda het sy debuut met sy Stedelike Elektriese Motor Konsep (EV Concept) model by die Frankfurt Motorskou gemaak waarmee hy dan ook die rigting aandui vir modelle wat vir 2019 verwag kan word.

Van die mees uitstaande kenmerke is die deure wat aan die agterkant skarnier vir makliker in- en uitklim asook die panoramies instrumentpaneel wat die hele voorste paneel omvou en oorloop tot in die deure. Die gedeelte in die deure dien as kant-spieëls wat vervang word deur twee digitale kameras wat ‘n digitale beeld op die deurpanele skep.

Sy lae en wye ontwerp verleen aan dié buksie ‘n forse voorkoms wat dan ook sy sportiewe werkverrigting uitbeeld.

Die motor is ook ‘n inligtingsbron vir ander motoriste met sy interaktiewe meertalige boodskappe wat op ‘n skerm tussen die twee hoofligte vertoon word. Hierdie boodskappe kan groete-boodskappe of verkeers-advies vir mede padverbruikers insluit. Daarby word die Honda embleem ook met ‘n blou tru-lig vertoon.

Die bestuurder se uitsig is uitstekend danksy dun A-pilare en ‘n wye voorruit wat lyk asof dit aaneenloop reg om die voorkant van die motor.

Honda se stedelike CV Concept Nuwe wys op die interaksie tussen mobiliteit en die daaglikse omgang in mekaar skakel met Honda se outomatiese netwerk-bystand wat die motor leer om uit die bestuurder se reaksie tydens besluitneming, besluite gegrond op vorige besluite wat die bestuurder geneem het, nuwe besluite te neem of aanbevelings te maak.

Maniere van die beheer van oorplasing van energie tussen die netwerk, huis en elektriese motor voertuie kan selfs in die toekoms inkomste-voordele vir eienaars van EV Motors inhou deur ‘n Slim-stelsel wat energie beter kan stoor en energie vrystel soos dit deur die huishouding vereis word en self terug verkoop aan die netwerk indien die fasiliteit daarvoor bestaan.

Daar word steeds verder gewerk aan die ontwikkeling van ‘n die elektriese platform met ‘n eksklusiewe elektriese aandryfstelsel wat insluit ‘n liggewig batterystelsel, geïntegreerde hitte-beheer en die omskepping van energie oordraging, beide na en vanaf die voertuig.

Hierdie nuwe konsep motor is op ‘n totaal nuwe platform gebou en wys op Honda se tegnologiese en ontwerprigting wat in sy toekomstige battery- elektries-aangedrewe produksiemodel aanwesig sal wees.

Tydens die vrystelling van CV Concept by die Motorskou is bevestig dat die produksiemodel binne twee jaar beskikbaar sal wees.