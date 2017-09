Mercedes en die “smart vision EQ fortwo”

Mercedes Benz Motors het met die aanvang van die Frankfurt Internasionale Motorskou hulle “smart vision EQ fortwo” konsep elektriese motor voorgehou as die intelligente oplossing vir stedelike mobiliteit vir die nabye toekoms – elektries, onafhanklik en daarby sonder enige pedale of stuurwiel.

Die “smart vision EQ fortwo” word voorgehou as ‘n nuwe oplossing vir individualisme, hoogs aanpasbaar en ‘n doeltreffende en toekomstige vorm van stedelike openbare vervoer met die insluiting van deelritte.

Passasiers word by hul spesifieke adres opgelaai sonder enige bestuurder en volgens Mercedes is dit die eerste motor wat al vier die elemente van die maatskappy se CASE strategie van “Connect”, “Autonomous”, “Shared”, en “Electric” omarm.

“Die ‘smart vision EQ fortwo’ is vanuit voetsool-vlak herdink, eksklusief ten opsigte van gemaklike vervoer vanaf punt A na punt B in die futuristiese stad van more.

Die ontwerp is op twee basiese beginsels gebaseer naamlik ‘deel’ en ‘verpersoonlik’. Die passasier kan iemand op-pad na die bestemming oplaai en musiek, foto’s en ritkoste deel – die beste wat jy kan kry uit deelritte” aldus dr Dieter Zetsche, voorsitter van Mercedes-Benz Motors.

Om te verseker dat jy nie te lank vir jou rit wag nie, gaan die motors in “swerms” beheer word. Intelligente algoritmes en kunsmatige intelligensie sal verbruiker patrone analiseer om te verseker dat die swerm op die regte tyd in die rigting sal beweeg waar die grootste aanvraag is.