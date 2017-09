Leef vir jou drome – Edrien by Laerskool Thabazimbi

Thabazimbi is trots op sy kinders wat hulle drome bewaarheid. Een van hulle is Edrien Erasmus, oudleerling van Laerskool Thabazimbi wat die afgelope naweek die KunsteGrot in Thabazimbi besoek het met haar solo-vertoning “Ontbloot”.

Sy het reeds vroeg Vrydagoggend ‘n draai by haar Alma Mater, Laerskool Thabazimbi, gedoen wat sy verlaat het om verder by die Pro-Arte Kunsskool in Pretoria te gaan studeer op-pad om haar droom te verwesenlik.

Edrien en haar begeleidster, Chanie Jooste het saam met haar oud drama onderwyseres, Rita Volschenk, Laerskool Thabazimbi besoek. Rita bedryf en bemark voltyds die KunsteGrot op Thabazimbi en is steeds betrokke met haar drama klasse asook die aanbieding van Thabazimbi se eie Eisteddfod.

Rita, as Juffrou, en die skool het beslis ook ‘n rol in Edrien se droom gespeel deur reeds die eerste saadjies te plant vir haar toekomstige verhoog-loopbaan.

Volgens Rita was dit ’n heerlike kuier waarby die skool betrek is. Edrien onthou die Erekode en Skoollied tot vandag toe “… om as leerling van hierdie skool onderneem ek om dankbaar, eerbaar en eerlik te lewe…”, ’n waardestelsel waarvolgens sy steeds vandag nog leef.

Hier het sy vir ’n “hoendervleis” oomblik gesorg toe sy spontaan die skool se ere-kode en skoollied voor die kinders voorgedra het.

Sy’t die Gr 5 -7 leerlinge gemotiveer om hulle drome na te jaag en hard te werk, dan sal hulle sukses behaal.

Edrien het hulle vertel dat sy ook net ‘n gewone kind in Laerskool Thabazimbi was. Sy was hartseer toe al haar beste maatjies vir leiers gekies word, en sy nie! Maar dit het haar laat besef dat sy ander talente het – en daar het sy begin om haar droom te laat waar word.