Agt-uur werkdag uitgedien

Die tradisionele werkdag van agt ure is ’n uitgediende en ondoeltreffende benadering tot werk wat eintlik produktiwiteit ondermyn, sê Linda Trim, direkteur van die werkplekspesialiste Giant Leap.

Trim sê die tradisionele agt uur werkdag is ’n oorblyfsel van die nywerheidsrevolusie toe daar geglo is die getal ure van taai handearbeid op die fabrieksvloer moet ’n bietjie ingeperk word.

Daar word vandag steeds van ons verwag om agtuurwerkdae in te sit, met lang ononderbroke tydperke met min of geen onderbrekings nie. Die meeste mense werk selfs regdeur hul middaguur.

Hierdie Dickensiaanse benadering moet laat vaar word om mense so produktief as moontlik te kry, en daar is beter maniere om dit te doen wat die volgende insluit.

Struktureer jou dag:

’n Onlangse studie deur die Draugiem-groep het werknemers se werkgewoontes nagespoor deur te meet hoeveel tyd hulle aan verskeie take bestee en dit dan met hul produktiwiteitsvlakke te vergelyk.

Trim sê die fassinerende bevinding was dat die lengte van die werkdag nie veel saak maak nie. Wat regtig saak maak, is hoe mense hul dag struktureer. Mense wat streng was daarmee om elke nou en dan kort verposings te neem, was verreweg meer produktief as die drommels wat aaneenlopende lang ure gewerk het sonder om bene te rek.

Die mense het nie in die rustyd Facebook of e-pos nagegaan nie. Wanneer hulle ná sowat ’n uur moeg gevoel het, het hulle kort onderbrekings geneem waartydens hulle hulself heeltemal van die werk verwyder het.

Die brein wil ’n uur aan wees en 15 minute af wees

Mense wat dié verhouding benut pluk die vrugte van ’n fundamentele behoefte van die menslike brein – dit werk van nature in hoë-energie-tydperke van rofweg ’n uur, gevolg deur tydperke van lae energie van 15 tot 20 minute.

“Vir die meeste van ons laat hierdie natuurlike getyvloei van energie ons tussen gefokuste tye van hoë energie, gevolg deur tye van veel minder produktiwiteit, wanneer ons moeg word en ons aandag deur ander goed afgetrek word,” verduidelik Trim.

Pleks daarvan om vir ’n uur of langer te werk en deur die tye van moegheid en aandagafleiding te probeer stoei, is dit eerder ’n rooi liggie om jou te maan dat dit nou tyd is om asem te skep as jy sien jou produktiwiteit begin afneem.

Wees die baas van jou werkdag:

Die werkdag van agt uur kan net goed werk as jy jou tyd in strategiese tussenposes verdeel wat met jou natuurlike energie saamval. Hier is drie goeie maniere om dit te doen.

Breek die dag in uurlikse tydperke op:

Ons beplan gewoonlik van nature wat ons teen die einde van die dag, week of maand wil bereik, maar ons is baie meer doeltreffend wanneer ons ons op iets toespits wat ons nou dadelik moet afhandel.

“As jy jou dag volgens uur lange tydperke beplan, vereenvoudig dit die oorweldigende gevoel van moeilike take, want jy breek dit in kleiner, hanteerbare stukke op.”

Respekteer jou uur:

Dié strategie werk net omdat ons ons topenergievlakke gebruik om ’n uiters hoë fokusvlak vir ’n betreklik kort tydperk kan handhaaf. Wanneer jy die uur minag deur tussenin e-pos na te gaan of gou-gou iets op Facebook te kyk, sink jy die hele doel van die benadering.

Rus werklik:

Dis noodsaaklik om in die blaaskanstyd weg te kom van jou rekenaar, telefoon of doenlysie. Die beste maniere om te herlaai is om te gaan stap, iets te lees of om met iemand te gesels, want dit vat jou weg van jou werk.

Op ’n besige dag is dit ’n versoeking om te dink dit is ’n blaaskans om e-pos na te gaan of ’n paar telefoonoproepe te maak, maar dit is nie so nie. Dis maar net werk in ’n ander vorm.

Trim sê ’n werkdag wat in blokke vir werk en rus verdeel word wat met jou natuurlike energievlakke ooreenstem, laat jou goed voel, laat die dag vinniger verloop en gee ’n hupstoot aan jou produktiwiteit.