1 Augustus 2017

’n Man en ’n agtjarige meisie is gister dood toe ’n vliegtuig hulle op ’n strand in Portugal getref het.

Die ligte vliegtuig het ’n noodlanding uitgevoer op ’n gewilde strand São João da Caparica naby Lissabon, waar talle sonbaaiers die dag deurgebring het, volgens Pedro Coelho Dias, ’n woordvoerder van die nasionale maritieme owerheid.

Die twee vlieëniers is nie beseer nie en die vliegtuig het nie groot skade opgedoen nie.

Dit vliegtuig het naby die water tot stilstand gekom.

Die owerheid ondersoek die voorval en het die vlieëniers ondervra.

Die strand trek groot besoekergetalle in Augustus tydens Portugal se somervakansie. – Reuters

29 Julie 2017

Die uitvoerende hoof van Stadium Management South Africa (SMSA), Jacques Grobbelaar, het in ’n verklaring gesê dat die vertrapping Saterdag by die FNB-stadion in Johannesburg waarin twee mense dood is, was nie ’n stormloop nie.

Die voorval het kort na die aanvang van die wedstryd tussen die Orlando Pirates en Kaizer Chiefs plaasgevind waar hulle in die Soweto Derby van die Carling Black Label-beker teen mekaar te staan gekom het.Nuus vanaf 28 Julie

Daar is bewerings dat vervalste kaartjies vir die Soweto Derby tussen die sokkerspanne van Orlando Pirates en Kaizer Chiefs in die Carling Black Label-beker verkoop is. Al die kaartjies was reeds twee weke gelede uitverkoop.

Grobbelaar sê ingevolge die Wet op Veiligheid by sport en ontspanningsgeleenthede is daar in Mei vir die wedstryd beplan.

Hy noem ook dat die polisie die wedstryd as ’n medium risiko geklassifiseer het.

“Daar was sewe beplanningsvergaderings en vergaderings oor vervoerbestuur. ’n Deeglike en omvattende dokument is vir die veiligheid en sekuriteit voorberei,” sê hy.

Volgens die Gautengse polisie was daar omstreeks 15:45, 15 minute nadat die wedstryd begin het, ’n groot aantal kaartjiehouers wat in ’n ry by die draaihekke gestaan het. Sowat 100 mense het skielik deur hek 15 die stadion ingestroom.

“Mense het geval en is vertrap deur dié wat van agter aangehardloop gekom het,” sê die polisie.

Twee mans, Prince Chauke (30) en Johannesburg Nkosi (31), is op slag dood. ’n Ander toeskouer is in ’n kritieke toestand in ’n hospitaal en nog 19, onder wie ’n kind, het ligte beserings opgedoen.

Die wedstryd het voortgegaan ondanks dié voorval. Daar was ook geen verwysing hierna nadat Chiefs die wedstrd 1-0 gewen en hulle die trofee ontvang het nie.

Sunday 30 July

The men, reportedly two Lebanese-Australian fathers and their sons, were arrested in raids across Sydney on Saturday evening for allegedly planning to carry a “non-traditional” device as hand luggage, that could have emitted a toxic sulphur-based gas.

This according to sources, would have killed or immobilised everyone on the aircraft on board a commercial flight from Sydney to a Middle East destination.

Prime Minister Malcolm Turnbull said the plans were “advanced” but refused to comment on the conflicting claims over the method of attack.

A magistrate late Sunday gave police an additional seven days to detain the men, who have not been officially named, without charge.

Police continued to gather evidence Monday at the five homes raided, warning the investigation would be “very long and protracted”.

Australia’s national terror alert level was raised on September 2014 amid concerns over attacks by individuals inspired by organisations such as Islamic State.

A total of 12 attacks, before the latest one, have been prevented in the past few years, while 70 people have been charged.

Several terror attacks have taken place in Australia in recent years, including a Sydney cafe siege in 2014 that saw two hostages killed

Monday 31 July , 2017

Afghan security forces battled with gunmen following a suicide attack on the Iraqi embassy in the capital, Kabul.

The so-called Islamic state claimed responsibility for this attack when on a suicide attacker blew himself up at the gate of the embassy whereupon three gunmen entered the compound.

Although the gunfight lasted a few hour, the Afghan interior minister said the attack was over and all the assailants were killed, Afghan TV was quoted sources as saying that one was still alive inside the embassy, exchanging fire with security forces.

While casualty figures are unclear, The Afghan ministry said one Iraqi policeman was injured and all embassy staff were safely evacuated, the Iraqi foreign ministry added that two Afghan Guards of the embassy were dead. – REUTERS

Afghaanse veiligheidspersoneel was in ‘n skietgeveg binne die Irakse ambassade in die Irakse hoofstad, Kabul, betrokke na ‘n selfmoord-aanvaller homself voor die hek van die ambassade opgeblaas het.

Drie gewapende mans het die perseel binnegegaan waar ‘n skietgeveg tussen hulle en die Afghaanse veiligheidswagte gevolg het. Die sogenaamde Islamietiese stat het verantwoordelikheid vir die aanval aanvaar.

Die gewapende geveg het etlike ure geduur Afghanistan minister van binnelandse sake ‘n verklaring uitgereik het dat die geveg verby was en dat al die aanvallers doodgeskiet is.

Dit is nog onbekend hoeveel ongevalle daar was maar die Afghanistan TV het bronne aangehaal wat daarop wys dat daar steeds aanvaller was wat op die veiligheidsmagte geskiet het. Intussen het Irak se ministerie gesê dat een Irakse polisieman gewond is en dat alle ambassade personeel uit die ambassade ontruim is, asook dat twee Afghaanse wagte van die ambassade in die aanval gesterf het. – REUTERS