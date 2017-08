HFM se Eerstes wen Provinsiale Rugby-Liga

Die Eerste Rugbyspan van Hoërskool Frikkie Meyer van Thabazimbi is Saterdag as wenners in die Limpopo Provinsie Liga gekroon nadat hulle Hoërskool Ben Vorster 19-17 gewen het. Frikkie Meyer se William Thulare het die wenskop in die 73ste minuut deur die pale gejaag (sien video op www.facebook.com/kwevoel). Op die foto bo is van links Colin Campbell (hoof), Gustav Grobler (afrigter), Tiaan Raubenheimer (kaptein – HFM Eerste Rugbyspan), Pierre van Jaarsveld (afrigter) en Tiaan Schmidt (afrigter) met die trofee.

Heel voor van links: Nelson Mamabolo, T Raubenheimer en PG Jansen van Vuuren. Middel: Mnr Colin Campbell (hoof), Gustav Grobler (afrigter), T Mbewe, T Pelser (bagasie meester), A Beukes, B Vermaak, M Payne, E Snyman, H Röhrbeck, P Viljoen. A Grobler, D Marx, F Bapiwe, Pierre van Jaarsveld (afrigter) en Johan van Rensburg (afrigter). Agter: J Erasmus, W Tullare, H Horn, G Botha, D Deysel, J Havenga, F Potgieter, H Halgryn, A Buys en V Potgieter.