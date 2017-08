Hoërskool Frikkie Meyer op die sosiale front

Hooffoto: Mnr en Mej HFM saam met organiseerders en ander belangrike persone. Hulle is van links: Gerrie Havenga – Mr Global Suid-Afrika 2017, Mari Van Jaarsveld – Plaaslike Sangeres HFM leerkrag, Dajana Rijetkovic – Mej Eco Suid-Afrika 2017, Suné Robbertse – Mej HFM 2017, Christoff Peyper – Mnr HFM 2017, Dané Venter – Aktrise Van Getroud Met Rugby Faam en Rozelle Bester – Voormalige Juf Thabazimbi asook Mej Junior SA Finalis/Miss Super Talent 2016.

Mnr en Mej HFM tydens amptelike kroning aangewys

Hoërskool Frikkie Meyer het geskiedenis gemaak toe die eerste amptelike Mnr en Mej Frikkie Meyer kroning op Dinsdag 1 Augustus aangebied is. Die kompetisie is die breinkind van Melanie Engelbrecht en is ter stuiwing van die SR fonds.

Sy het die kompetisie saam met Tiaan Schmidt en Chrisna Els geloods, en was ‘n uiters suksesvolle aand. Hulle het beslis ‘n standaard daar gestel wat komende kompetisies sal uitdaag.

Die Seremoniemeester was Melinda Bam wat in 2011 as Mej Suid-Afrika gekroon is en dit was ‘n groot voorreg om haar daar te hê.

Dit was nie net vir uithaal en wys nie. Die deelnemers moes eerstens hulself in slenterdrag aan die mense voorstel en daarna weer in stylvolle aanddrag die beoordelaars oortuig. Voor die finale rondte moes die deelnemers elk ‘n vraag beantwoord waarop die beoordelaars wat ook in berekening gebring is vir die finale puntestand.

Voor die groot kompetisie-aand moes deelnemers ook spesifieke take aanpak waarop hulle ook beoordeel is. Dit het ingesluit om ‘n dag saam met ‘n persoon 60 of ouer deur te bring, ‘n dag saam met ‘n kleuter van jonger as 6-jaar deurbring en dan boonop ‘n DIY videogreep voorlê van iets wat hulle self vervaardig het of verduidelik hoe om iets te skep en te maak. Ten laaste moes hulle ook iets vir die bewaring van ons natuur doen. Vir hierdie take het hulle R200 gekry vir materiaal-aankope en moes die geld laat werk om uiteindelik op R1000 te staan te kom.

Die aand se program is afgewissel met die sang van Irene-Louise van Wyk en Mari van Jaarsveld.

Die manne is eerste aangewys om die spanning bietjie oop te laat loop: Mnr HFM 2017 is Christoff Peyper, 1e prins: Fabio Vielmetti en 2de prins: Victor Potgieter.

Sune Robbertse het met die kroon van Mej HFM 2017 weggestap. Haar 1ste prinses is Soné Bisschoff en die 2de prinses is Mine Lategan

Die organiseerders bedank hul beoordelaars: Rozelle Bester, Dane Venter, Gerrie Havenga, Dajana Rijetkovic, Mari van Jaarsveld, en hul kunstenaar, Irene-Louise van Wyk. ‘n Groot dank aan die Seremonimeester – Melinda Bam. Hulle bedank ook hul borge wat bygedra het tot die sukses van die aand.

(Hierdie kroning is nou uitgesonder die nie-amptelike kroning van ‘n Koningin en haar twee prinsesse wat die 1967 Matriekseuns aangewys het om op die vlotte te ry om die skool se kermis in Northam en Swartklip te bemark. Soos ek kan onthou was die Koningin Hannelie Visser en Rina Erasmus was ‘n prinses. Die ander prinses se naam kan ek nie onthou nie – RED)

HFM verloor oudste personeellid

Dit is met ‘n seer hart wat Hoërskool Frikkie Meyer Annheleen Human, wat vir byna 25 jaar werksaam was by HFM se administratiewe kantoor, totsiens sê.

Annheleen het in 1994 by HFM begin en verskeie hoofde gesien kom en gaan onder andere mnre Ben van der Linde, Deon Azar, daarna waarnemende hoof, Prof Erasmus en ook die huidige hoof, mnr Colin Campbell.

Sy was bekend as die “tannie” in die kantoor wat die rapporte hanteer het, maar by die personeel staan sy bekend as die dame wat altyd met haar innemende geaardheid altyd professioneel was.

Sy was ook vir ‘n geruime tydperk betrokke by die Beheerliggaam as sekretaresse.

Sy en haar man Mike, wat tot sy aftrede verbonde aan Kumba-myn op Thabazimbi was, gaan hulle nou op Harties aan die oewers van die Hartbeespoortdam vestig.