Mosie van wantrou in president weereens afgeweer

President Jacob Zuma bly vir eers die president van Suid-Afrika nadat LP’s Dinsdagmiddag, 8 Augustus, in die Nasionale Vergadering (NV) met 198 stemme teenoor 177 teen die mosie van wantroue in Zuma gestem het, ondanks groeiende druk uit die burgerlike samelewing vir hom om as president te bedank. Nege LP’s het buite stemming gebly.

Daar was 146 opposisie LP’s in die Nasionale Vergadering. Die uitslag beteken sowat 31 ANC-LP’s het die mosie gesteun.

Minstens twee politieke kenners het Maandag gesê Mbete se besluit om ‘n geheime stemming toe te laat, toon Zuma se ondersteuners is duidelik sekerder van hul saak as Zuma self omdat hy hom nooit blatant aan so ‘n risiko sou blootstel nie.

Bron: Netwerk24

Die vraag bly egter: Is die Guptas nou die nuwe regering en eienaars van Suid-Afrika?

‘n Berig wat in die Daily Mail 8 Augustus geplaas is, bied meer insig oor wat die mosie van wantroue in die president behels:

Die Britse koerant, Daily Mail, het Dinsdag heelwat spasie afgestaan aan die Zupta’s en hulle dinge voor die bespreking van die mosie van wantroue in President Zuma as president van Suid-Afrika deur beriggewing aangaande talle protesoptogte wat die mosie wat deur die opposisiepartye ingedien is en Dinsdagmiddag in die parlement bespreek is, steun. President Zuma het reeds sewe soortgelyke mosies oorleef, maar ander as voorheen was dit nie net die opposisie parlementslede wat Zuma wil onttroon nie, maar ook baie van sy eie ANC lede. – RED

Ons haal die berig aan:

Van binne die ANC geledere is daar openlike afkeuring oor die skandalige gedrag wat die leierskap omhul en sê dat ‘n intimidasie veldtog van stapel gestuur word om Zuma te ondersteun.

Die steun vir die mosie van wantroue het veral momentum begin kry nadat verskeie e-posse uitgelek het wat die totale invloed van President Zuma se miljardêr vriende, die Indiese Gupta familie, op die Suid-Afrikaanse regering en ekonomie het deur die sogenaamde staatskaping.

Die einste familie het ook ‘n Britse firma, Bell Pottinger, gehuur om die aandag van hulle af te trek deur die boodskap die wêreld in te stuur dat die land se probleme eintlik veroorsaak is deur die firmas met wit eienaarskap of die sogenaamde “witkapitaal”.

Beide Zuma en die Gupta’s ontken dat hulle enige iets verkeerd gedoen het. Al wat hulle gedoen het is om die rassekwessie wat so graag deur die ANC geopper word, weer na vore te bring.

Die kreet is nie meer net dat Zuma moet padgee nie maar dat die Zupta’s die pad moet vat. Volgens die joernalis, Micah Reddy, wat vir die aanlyn nuuskanaal, AmaBhungane skryf, sê dat die Guptas die mees gehate familie in Suid-Afrika is.

AmaBhungane het ‘n deurgewende rol gespeel om die troebel interaksie tussen Zuma en die Gupta familie met die publikasie van die “Gupta leaks” waartydens meer as 100 000 e-posse, tussen die familie en hul filiale, ‘n komplekse netwerk van regerings-kontrakte asook beweerde omkopery en geldwassery blootgelê het.

Die drie Gupta broers het gedurende 1993 vanaf Indië na Suid-Afrika verhuis. Sedertdien het die familie baie intieme bande met President Zuma opgebou. In die tyd het hulle triljoenêrs geword – vir die meeste Suid-Afrikaners was dit nie moeilik om die kloutjie by die oor te bring nie.

Die relatief klein rekenaarfirma (Sahara) waarmee die Guptas begin het, het binne twee jaar uitgebrei na eienaarskap van hul eie steenkool- en uraanmyne, tegnologie besighede, wapenvervaardiging asook ‘n eie TV kanaal en koerant.

Die Guptas se invloed op Jacob Zuma is finaal bevestig toe Zuma in 2007 as leier van die ANC aangewys is. Nuwe wetgewing is uitgevaardig dat groot maatskappye swart direkteure moet aanstel indien hulle regeringskontrakte wil bekom.

Die Guptas het ‘n meesterlike beweging uitgevoer deur Zuma se seun, die onervare, onbevoegde en jong Duduzane Zuma, op die raad van verskeie van hulle ondernemings aan te stel.

Sedertdien het hulle een van Zuma se vrouens en dogter in hul diens aangestel. Na bewering het hulle ook vir die uitspattige troue van Duduzane betaal wat ook ‘n paar buitensporige voordele ingesluit het soos ‘n paleis-agtige woonstel in Dubai.

Die Guptas se belange is nou so deurvleg met die van Zuma dat hulle in die algemeen as die Zuptas bekend staan.

Steeds ontken die Guptas dat hulle enigiets verkeerd gedoen het en sê dat hulle die slagoffers van rassisme en xenophobia is.

Al hoe meer bewyse het na vore getree wat daarop gewys het dat die Guptas hul hande stewig op die kraghefbome van mag in Suid-Afrika het, insluitend die invloed om minsters af te dank en aan te stel.

Die leier van die EFF, Julius Malema, sê dat hy reeds die invloed van die Guptas op Zuma in 2011 waargeneem het terwyl hy nog deel van die binnekringe van die ANC was.

“Hulle het ‘n land vir hulself aangekoop. Hulle het ‘n president gekoop wat saam met hulle eet en instruksies van hulle af uitvoer. Hy doen nie wat sy eie party aan hom voorskryf nie maar voer die opdragte van die Guptas uit,” het hy aan die BBC gesê, met verwysing na die aankondiging van die volgende sport minister lank voordat die kabinet in kennis gestel is.

Hierdie aanklag strook met die bewerings dat die voormalige adjunkminister van finansies, Mcebisi Jonas, R600 miljoen deur die Gupta familie aangebied is om die volgende minister van finansies te wees, solank hy hulle opdragte uitvoer.

Die Gupta familie het hierdie aantuiging ontken en binne ‘n maand hierna is die adjunk-minster afgedank.

Die verdoemende verslag van die Openbare beskermer, het die Guptas en Zuma daarvan beskuldig van sameswering om staatskontrakte teen opgeblaasde pryse te bekom, invloed op ministers uit te oefen om Gupta-beheerde besighede te ondersteun en omkoopgeld van internasionale maatskappye te aanvaar deur hulle toegang tot die Suid-Afrikaanse markte te bied.

Die verslag het ook aangedui dat die beweerde invloed nie net tot ministriële vlak beperk was nie. Skynbaar is van die rade van staatsbeheerde firmas in die pad gesteek en vervang met “Gupta-vriendelike” kandidate.

Hierdie is miskien die gevaarlikste aspek van “staatskaping”. Dit is nie net die beweerde misbruik van miljarde rand van belastingbetalersgeld, die grootste vernietigende effek mag dalk die erosie van vertroue in openbare instansies wees.

Wetstoepassers wat ondersoek moes doen na bewerings van korrupsie staar nou aantuigings van “Gupta lakeie” in die gesig.

Athul Gupta, wat in beheer is van die familie se media koninkryk, is oortuig dat die lang lys van aanklagte slegs persepsies ten gunste van “wit monopolie kapitaal” is.

Die term van wit gedrewe besighede wat voordeel geskep het uit die apartheidsjare en steeds die hoofspelers in die Suid-Afrikaanse ekonomie is, was voorheen net ‘n term in handboeke maar het as ‘n vurige aantuiging op sosiale media beland.

Die vraag kan gevra word of hierdie die werk is van Bell Pottinger, wat deur die Gupta familie aangestel is om “ekonomiese apartheid” in Suid-Afrika op die voorgrond te stel om politieke boodskappe uit te stuur dat die hoë werkloosheidsyfer (meer as 27%) en die onvermoë en die ongelykheid in die sakesektor voor die deur van die besighede onder wit eienaarskap gelê moet word.

Bell Pottinger ontken verantwoordelikheid vir die rassespanning wat gevolg het, alhoewel hulle die persoon op hulle personeel wat in beheer van die rekening was in die pad gesteek het en ‘n interne ondersoek gelas het.

Bell Pottinger het tog gesê dat hulle die sosiale media aanslag “onvanpas en beledigend” aanvaar, maar dat bestuur mislei is oor wat gedoen is.

Die politieke terugkap het gekom nadat die Gupta Leaks sowel as die Openbare Beskermer se verslag bekend gemaak is.

Politici van verskeie partye, insluitend Adjunk president Cyril Ramaphosa, het daarop begin aandring dat die geld wat op hierdie korruptiewe wyse verkry is terug gegee word aan die inwoners van Suid-Afrika.

s gevolg van die druk van politieke partye en burgerlike organisasies is aangedring op ‘n mosie van wantroue in die president van die Republiek van Suid-Afrika, Jacob Zuma.

Indien die mosie goedgekeur sou word, sou dit tyd vir afrekening wees sover dit die Guptas se aanwesigheid in Suid-Afrika aan betref. Athul Gupta het self erken dat hulle dalk hul sakebelange in Suid-Afrika sal moet verkoop.

“Ek het reeds ‘n jaar gelede besluit dat ons dalk weens die finansiële beperkinge wat op ons familie geplaas is, om ons maatskappy belange te verkoop, maar ek sal eerder vir altyd in Suid-Afrika wil bly”, het hy aan die BBC gesê.

Bron: Daily Mail London