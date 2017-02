Suid-Afrikaners werk saam aan internasionale klimaatsverandering-verslag

Drie Suid-Afrikaners, ‘n klimaatkundige van die WNNR, Dr Francois Engelbrecht, Anton Cartwright van die Afrika-sentrum vir Stede, en Penny Urquhart, ‘n onafhanklike spesialis oor klimaat-veerkragtigheid, is gekies om deel te wees van ‘n interregeringspaneel om ‘n spesiale verslag oor klimaatsverandering saam te stel.

Altesaam 86 kundiges uit 39 lande sal in afsonderlike afdelings daarvan werk.

Engelbrecht het gesê dat alle lande wat die Parys-ooreenkoms onderteken het, Suid-Afrika inkluis, gaan dit bitter moeilik vind om in die toekoms enige nuwe steenkoolkragstasies te bou. Internasionale finansiering daarvoor gaan eenvoudig opdroog.

Engelbrecht het gesê die globale temperatuur het reeds met 1 °C bo die pre-industriële vlak gestyg. Die drempel (van 1 °C) is gedurende Desember 2015 tot Februarie 2016 bereik.

In daardie somermaande is die hoogste temperature ooit in Suidelike Afrika gemeet, het Engelbrecht gesê.

“’n Geweldige sterk gekoördineerde internasionale poging sal nodig wees om binne die volgende drie dekades radikaal weg te beweeg van steenkool as energiebron”, het Engelbrecht gesê.

Volgens hom lê die antwoord vir ’n wêreld wat wil vooruitgaan, in ’n energie-mengsel wat bestaan uit hernieubare bronne saam met kernkrag.

’n Styging van 2 °C in globale temperatuur sal vir Suidelike Afrika ’n styging van 4 °C beteken, het hy gewaarsku. Daarmee saam gaan meer droogtes, hittegolwe en voedselnood, asook tropiese siklone, die streek se voorland wees.

“Ons is die laaste geslag wat die aarde vir ons nageslag leefbaar kan maak.”