Voormalige Top SAA Uitvoerende Beampte neem oorsese lugredery tot groot hoogtes

ʼn Voormalige Hoof Uitvoerende Beampte van SAA, Andre Viljoen, is tydens die Fiji Eersteminister se Internasionale Besigheidstoekennings as Fiji se Uitvoerende Beampte van die Jaar aangewys.

Die toekennning is gedoen op grond van die feit dat sedert Viljoen die pos as Fiji Lugdiens se Besturende Direkteur en Hoof Uitvoerende Beampte gedurende 2015 aanvaar het, het hy die land se nasionale lugredery hervorm en tot groot hoogtes gelei.

Verlede jaar is die transformasie van die lugredery beleef met ‘n aansienlike toename in bedrywighede en ongeëwenaarde groei.

Die redery het gedurende die afgelope jaar 26 586 internasionale, streeks en plaaslike vlugte onderneem wat ʼn groei van 40 persent verteenwoordig teenoor die vorige jaar.

Gedurende die tyd het Fiji Airways twee nuwe Airbus A350 vliegtuie tot hul bestaande vloot gevoeg wat die redery instaat gestel het om meer roetes tot hulle vlugte en vlugskedules te voeg.

Viljoen het sy loopbaan in Suid-Afrika begin en gedurende hierdie tydperk was hy in diens van drie van Suid-Afrika se lugrederye waar hy by die finansies, besigheidsontwikkeling en nuwe strategië betrokke was.

Hy het eers by Comair toe South African Express en daarna by South African Airways gewerk voordat hy na Mauritius uitgewyk het.

Voordat hy hom gedurende 2015 op die klein eilandjie Fiji hervestig het, was hy vir ʼn paar jaar hoof van Air Mauritius.