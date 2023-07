Klag by MRK weens besoedeling van waterbronne op Thabazimbi

Die VF Plus het nóg ’n klag ingedien by die menseregtekommissie (MRK) rondom die rioolbesoedeling van waterbronne weens die swak munisipale bestuur van die Thabazimbi-plaaslike munisipaliteit, luidens ’n mediaverklaring uitgereik deur die VF Plus provinsiale leier, Marcelle Maritz.

Die gemeenskappe van Rooiberg, Raputi en Leeupoort vrees vir hul gesondheid en ernstige skade aan die plaaslike ekostelsel deurdat onbehandelde riool vanaf Thabazimbi se afvalwaterbehandelingsaanleg in die Rooikuilspruit vloei wat op sy beurt die Krokodilrivier voed.

Buiten die feit dat die afvalwaterbehandelingsaanleg nog nooit ten volle operasioneel was nie, is daar boonop vyf weke gelede ’n kragkabel gesteel wat nog nie vervang is nie.

Verder bemoeilik die ANC se onwettige oorname by dié munisipaliteit enige vordering met besluitneming en dit belemmer basiese dienslewering.

Die bewaring van die natuur is van die uiterste belang vir mens en dier en die munisipaliteit moet sy verpligtinge teenoor die gemeenskap nakom deur ʼn behoorlike diens te lewer.

Die besoedeling van waterbronne kan nie toegelaat word nie aangesien water reeds uiters skaars is in Limpopo.

Die VF Plus sal voortgaan om druk op die munisipaliteit te plaas om die kragkabel by die aanleg te herstel en sal gereeld skakel met die MRK rondom vordering met die situasie.

Foto: Verskaf