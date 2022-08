Skou-Babakompetisie: Drieling almal pryswenners

Die Thabazimbi Skou Baba- en Kleuterkompetisie se onderskeie kategorie-wenners is Saterdagoggend 30 Julie as deel van die skouprogram in die Trollope saal aangewys.

Vir die eerste keer was daar ’n drieling onder die inskrywings en al drie van hulle is as plekwenners aangewys. In die 3-6 maande kategorie het sussie, Kaelin, tweedeplek ingeneem terwyl die twee boeties, Aiden en Adam onderskeidelik die tweede en derdeplek wenners was.

Hierdie kompetisie word met trots deur Medhof Apteek in Thabazimbi aangebied.

Vanjaar se kompetisie het vir ’n gesonde 50 inskrywings gesorg wat daarop wys dat die lewe steeds voortgaan, nieteenstaande die druk wat die land se swak ekonomie op huishoudings plaas.

Buiten al die wonderlike pryse wat op die wenners gewag het, het Medhof Apteek ’n TV-stel geborg vir die inskrywing wat deur die publiek met die meeste stemme aangewys is.

Spesiale Trekkings-wenners en wenner van die TV

Publics choice winner – Kgatliso Bogatsu – Wenner van TV

Die beoordeling is deur verskeie verteenwoordigers van verskaffers van Medhof Apteek gedoen. Hierdie persone het geen kontak met die inwoners van Thabazimbi en het bloot op grond van die foto’s wat aan hul voorgelê is beoordeel.

Kategorie-wenners – Seuns en Meisies

3-6 Maande Seuns 1e RJ Lohman 3-6 Maande Seuns 2e Aidan Prinsloo 3-6 Maande Seuns 3e Adam Prinsloo 3-6 Maande Meisies 1e Lara Roos 3-6 Maande Meisies 2e Kaelin Prinsloo 6-12 Maande Meisies 1e Boitumelo Kamanga 6-12 Maande Meisies 2e Jessika Strydom 6-12 Maande Meisies 3e Siemoeny du Plessis 6-12 Maande Seuns 1e Jacques Swanepoel 12-24 Maande Meisies 1e Arielle Kotze 12-24 Maande Meisies 2e Skylar Hall 12-24 Maande Seuns 1e Karlo Trichardt 12-24 Maande Seuns 2e Janco Hendrik Henning 12-24 Maande Seuns 3e John Johnston 24-36 Maande Meisies 1e Briella Egelbrecht 24-36 Maande Meisies 2e Jana van Zyl 24-36 Maande Meisies 3e Anja Judeel 24-36 Maande Seuns 1e Luandré Vorster 24-36 Maande Seuns 2e Stefan Balani 24-36 Maande Seuns 3e Rohann van Wyngaard 36-48 Maande Meisies 1e Gillian Gildenhuys 36-48 Maande Meisies 2e ELzaan Dorma 36-48 Maande Meisies 3e Celia Käber 36-48 Maande Seuns 1e Jurgens Pieterse 48-60 Maande Meisies 1e Lika Nel 48-60 Maande Meisies 2e Leah Nel 48-60 Maande Meisies 3e Melandri du Plessis 48-60 Maande Seuns 1e Brady Cilliers 48-60 Maande Seuns 2e Lufuno Mafanedzal 48-60 Maande Seuns 3e Keanu Steyn 60-72 Maande Meisies 1e Abbigail Hunter 60-72 Maande Seuns 1e Duncan Swanepoel 60-72 Maande Seuns 2e Ewan Dorman

Volgens Driansu, Apteker van Medhof Apteek, was dit nie ’n maklike taak nie en was daar nie een inskrywing wat bo die ander uitgetroon het nie. Die gevolg was dat die punte wat die groep beoordelaars vir elke inskrywing toegeken is en ’n gemiddelde punt verkry.

“Hierdie gemiddeldes het slegs punte van mekaar verskil wat wys hoe moeilik die beoordeling was,” het sy gesê.

Sy het verder haar dank uitgespreek teenoor die borge wat verseker het dat die kompetisie suksesvol aangebied kon word.

Hulle is:

Mari Engelbrecht (Fotograaf), Bibs ad Babes @ Medhof, Limpopo stationers @ Medhof, Pienkvoet Thabazimbi, Spur, Roots, Nativa, Studex en Biqi bederf.