Thaba-Sterre skitter by Internasionale Kompetisie

Thabazimbi het twee internasionale wenners opgelewer tydens die Internasionale Stars of the Universe kompetisie wat vanjaar vir die eerste keer in die bestaan van die kompetisie deur Talent Afrika as plaaslike gasheer in Suid-Afrika aangebied is.

Die twee eersteprys wenners was Lieselotte Smit, ’n Graad 12 kunsleerling van Hoërskool Frikkie Meyer wat as wenner in die Senior Visuele Kunste afdeling aangewys is en die Thabang Marimba Band wat die wenners was in die afdeling vir International Instrumental Band. Die uitslae van die kompetisie is op 20 Januarie bekend gemaak.

The Marimba Band of Thabang Child and Youth Care Centre in Thabazimbi, achieved Gold Status as one of the Top-5 Instrumental winners in the National round of Talent Africa, ensuring their place in the International competition – “Stars of the Universe”.

Die talentvolle Lieselotte het met haar akriel skilderstuk van ’n perd met die tema Droom, met die top toekenning as Platinum-wenner met die eersteprys in die Senior Visuele Kunste afdeling in die Internasionale Stars of the Universe kompetisie weggestap.

Lieselotte het met haar skildery, Dream, die Senior Visuele Afdeling van die Stars of the Universe kompetisie gewen.

The Thabang Marimba Band from Thabazimbi won First Prize as the Number 1 International Instrumental Band in the International Stars of the Universe Competition. With them on the photo is their coach for the past four years, Sam Tshepang.

Lieselotte het die werkstuk reeds einde verlede jaar ingeskryf nadat sy ’n Tweedeplek en Goue toekenning in die senior visuele kunstenaar afdeling in ’n nasionale kompetisie gewen het.

Hierdie Goue toekenning was vir haar lewengetroue akrielwerk inskrywing van ’n Kingfisher waarmee sy toe tot die Nasionale rondte van die Talent Africa platform vir uitvoerende kunste deurgedring het en sodoende vir deelname aan die Internasionale Stars of the Universe kompetisie gekwalifiseer het.

Die Stars of the Universe Kompetisie verteenwoordig deelnemers vanuit verskeie lande regoor die wêreld – vanuit Europa, Oos-Europa, Rusland, VSA, die Baltiese lande se Poland, Letland, Latvia, Bulgarye asook die Verenigde Arabiese Emeritate.

Die kompetisie word gewoonlik deur slegs ’n paar lande as gashere aangebied. Deelnemers moes dus op eie onkoste een van die venues bereik om deel te neem.

Weens die Covid verbod op alle nasionale en internasionale vlugte is kwalifiserende kunsteplatforms in verskeie lande geïdentifiseer om as plaaslike gasheer vir die kompetisie op te tree. Dit het toe ook geleentheid gebied vit virtuele inskrywings wat duisende rande aan reiskostes bespaar het.

Die Stars of the Universe Kompetisie is vanjaar in Suid-Afrika deur Talent Africa as gasheer aangebied. In totaal het 23 lande as plaaslike gashere vir die Internasionale Stars of the Universe kompetisie gekwalifiseer en uitdunne op plaaslike en nasionale vlakke hanteer. Alhoewel Talent Africa in Pretoria gestasioneer is, reis hulle van provinsie tot provinsie om lewendige deelname aan te moedig. As gevolg van die feit dat die belangstelling so groot was met meer as 1000 inskrywings ontvang, is daar in vir die doeleindes van die kompetisie op virtuele optredes en inskrywings staatgemaak.

Die internasionale beoordelaars word deur die kompetisie-gasheer aangestel en alle deelnemers word virtueel deur die aangewysde beoordelaars-paneel beoordeel. Punte deur die beoordelaars toegeken word bymekaargetel en die wenners so aangewys. So was die beoordelaars verteenwoordigend vanuit Pole, Serwië, Rusland, VSA en Suid-Afrika.

Talent Africa se uitslae word by die onafhanklike uitvoerende kunsteorganisasie vir Suid-Afrika (FPASA) geregistreer en lede kwalifiseer dan om kleure te verwerf kragtens hulle nasionale en internasionale prestasies. Indien hulle hul kleure toekenning ontvang kan lede baadjies en ander items volgens hul nasionale en internasionale uitslae aankoop.