Ysterberg Voortrekkers en AP Kerk hou boeresport

Die Ysterberg Voortrekker Kommando op Thabazimbi het 12 Februarie ’n Boeresportdag in samewerking met die AP Kerk gemeente Thabazimbi op die terrein van Smart Brain akademie aangebied.

Die weer het lekker saamgespeel en met al die aktiwiteite wat die sweet laat tap het, was daar ook waterspeletjies waar niemand omgegee het om sopnat te word nie.

Dit was voorwaar ’n pretdag met driebeen-resies, waterballon-gooi, aartappelaflos-resies, sakresies, eiergooi (let wel met rou eiers), bokdrolspoeg en natuurlik, wat is boeresport sonder toutrek?

Stalletjies met lekker boereworsrolletjies en ander versnapperinge het honger mae gevul.

’n Spesiale dank word dan ook gerig aan al die ouers, Ysterberg Heemraadslede en ander belangstellendes wat gehelp het om die Boeresport aan te bied.

Die Ysterberg Voortrekkers het ook reggestaan met ’n baie goeie uitstalling wat al hulle aktiwiteite uitgebeeld het. Daar was nogal heelwat belangstelling van die kinders wat die stalletjie besoek het en ouers kan gerus meer by hulle kinders hoor en ook deel word van hierdie kultuurorganisasie.

Met die Covid Inperking wat bietjie meer vryheid toelaat, gaan gereelde buitelug byeenkomste weereens deur die kommando aangebied word. Tydens die gereelde byeenkomste word allerhande interessante take uitgevoer om die kinders se behendigheid te verbeter en uitstappies waartydens hulle kentekens kan verwerf wat spesifiek ten doel het om hulle meer selfvertroue te gee om die onbekende aan te pak, al is dit net hoe om ’n stewige knoop in ’n tou te maak wat nie maklik gaan loskom nie.

Hopelik sal die gereelde kampe kamp weer deel van die Voortrekkers se lewe kan uitmaak sodra die Covid Inperking ten volle gelig gaan word. Hou gerus aar Kwêvoël dop vir meer inligting hieroor.

Ouer betrokkenheid is by die Voortrekkers van kardinale belang en indien die belangstelling daar is kan die ouers ook deel word van die Ysterberg Voortrekkers. Vir meer inligting besoek hulle webwerf: www.voortrekkers.co.za.

Indien jy belangstel dat jou kind ook deel hiervan word, skakel gerus vir Karin Naudé by 083 996 3237 of stuur e-pos aan: kp.naude@gmail.com