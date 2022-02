Futloos op die sportveld – Medhof kan help

Skolesport wat na twee jaar van geen sport aktiwiteite hervat word, veroorsaak as gevolg van die Covid-19 pandemie en die daarmeegaande inperking, is lank genoeg om te vergeet van die dissiplines wat daarmee gepaard gaan.

Heel bo-aan die lys is om toe te sien dat jy stamina opbou en sorg dat jou liggaam die noodsaaklike vitamiene en soute absorbeer om op jou beste te presteer.

Deur die pandemie het jy bewus geraak van die noodsaaklikheid om jou immuniteitstelsel heeltyd op te bou om die virus te beveg sou jy daaraan blootgestel word. Gaan voort om dit te doen aangesien dit die enigste manier is om te verseker dat jou liggaam dit wat jy nodig het tydens harde liggaamlike oefeninge reg sal absorbeer.

Vervang wat jy gebruik

Met die eerste ‘oop’ Hoërskole interhoër net om die draai moet alle sportmanne en –vroue van jongs af die noodsaaklikheid daarvan besef om nie te de-hidreer nie. Dit gaan jou futloos op die atletiekveld los. Moenie dan dink dit is jou liggaam wat jou in die steek laat nie!

Daar word gereken dat die gemiddelde persoon tussen 0,8 en 1,4 liter vog per uur verloor terwyl jy aktief oefen of aan sport deelneem.

Dit is dan ook nie al wat jy verloor nie, die sweet wat jou liggaam afskei bevat voedingstowwe soos, natrium, kalium, kalsium, en chloried, fosfor en magnesium asook wateroplosbare vitamiene C en riboflavien, vitamiene B6 en thiamiene wat ook verlore gaan.

Dit is duidelik dat ’n bottel water nie genoeg is om al hierdie vog en voedingstowwe te vervang nie – bly ook maar eerder weg van die blikkies koeldrank.

Gelukkig is daar ’n verskeidenheid van sportdrankies wat die verlore elektroliete wat jy deur die oefening verloor het weer aan te vul. Wees net versigtig vir te hoë glukose en suiker inhoud anders doen jy meer skade as goed.

Soos gewoonlik is dieet die beste manier om elektroliete te vervang, maar dit neem tyd en bied nie die kitsoplossing wat jy op die sportveld benodig nie.

Krampe is die een ding wat jy nie op die atletiekbaan mee wil sukkel nie. Alhoewel daar baie teorieë is vir die oorsaak van krampe, kom krampe voor sodra jou elektroliete uitgeput raak.

Dit is jou liggaam se manier om vir jou te sê: “Stop die bus, my petroltenk raak leeg. As jy nie nou vol maak nie gaan ek stop!” Dit is soos die olieliggie op jou kar se instrumentpaneel wat begin flikker – doen nou iets daaraan voordat dit te laat is en jy al jou krag verloor.

Voordat jy die volgende sportbyeenkoms aanpak, kom gesels met ons Apteker by Medhof Apteek om jou te help om die beste aanvulling te kies wat jy saam met jou op die sportveld kan neem.