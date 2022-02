Skenking van Vullistrokke vir beter diens

Twee splinternuwe vullisverwyderingtrokke is Woensdag 9 Februarie amptelik aan die Thabazimbi Plaaslike Munisipliteit oorhandig om die uitdagings ten opsigte van vullisverwydering in die Thabazimbi Munisipaliteit die hoof te bied.

The Mayor of TLM, Cllr Tokkie Swanepoel with Ms Kealeboga Sennano, Transformation Manager from Samancor Western Chrome mine ready to cut the ribbon.

The Mayor, Tokkie Swanepoel receives the keys to the trucks from Ms Kealeboga Sennano, Transformation Manager from Samancor Western Chrome mine

Councillor Tokkie Swanepoel presents the drivers of the new trucks with the keys.









New Refuse Trucks to Improve Garbage Collection

Two brand new garbage trucks were officially handed over to the TLM courtesy of Samancor Western Chrome mine, to ease backlogs and challenges of refuse collections within Thabazimbi Local Municipality.

The official handover mas made at Thaba Park on Wednesday 9 February 2022 and the ceremony was attended by TLM Mayor, Cllr Tokkie Swanepoel, acting MM, Gladwin Tloubatla, acting CFO, Kedisaletse Matlou, Director for Community Services, Segale Pilane, Transformation Manager West, Kealeboga Sennano, Transformation Superintendent, Robert Raphela and TLM officials.

With the welcome additions, TLM Mayor, Cllr Tokkie Swanepoel said that communities should expect an improved service delivery in terms of refuse collections.

“I am honoured to be here this afternoon to officially receive the two new refuse trucks from our sponsor Samancor Western Chrome mine on behalf of our Municipality. As the municipality, we have been doing well and managing waste collections until our current trucks got old and forever having breakdowns”, said Cllr Swanepoel.

“This two new trucks will assist our current old trucks to deal with all refuse collections. We will be able to service our communities and businesses with pride and without any failure. When rubbish or waste piles up and not been collected as promised, it creates disorder and sometimes leads to crime”, added Cllr Swanepoel.

Waste has to be managed well, or people become demoralized and frustrated and lose their sense of pride in their towns. A clean town and municipality attracts investors.

“To our management team, please take care of these tools of trade. Make sure that you use them accordingly, and make sure that our officials don’t misuse them. To our sponsor, Samancor Western Chrome mine Management team, I would like to thank you so much on behalf of our council, staff and our community at large for the good gesture you have shown to us”, concluded Cllr Swanepoel.

Ms Kealeboga Sennano, Transformation Manager from Samancor Western Chrome mine echoed the same sentiments with the Mayor that refuse backlogs and non-collections will be history as the two trucks will assist in collecting refuse.



Issued by the TLM Communications Unit