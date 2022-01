Jak de Priester deel sy reis van 20 jaar by die KunsteGrot

Vanjaar se eerste vertoning by die KunsteGrot skop op Vrydag 11 Februarie om 19:00 af met Jak de Priester wat 20 jaar se musiek en stories in die KunsteGrot kom deel.

Jak de Priester het nie alleen die KunsteGrot sien groei as die eerste kunstenaar wat daar opgetree het nie, maar ook met sy gereelde besoeke aan Thabazimbi in die loop van die jare.

Vanjaar, 2022, merk 20 jaar sedert die bekendstelling van Jak de Priester se debuut-album, Sally Williams Nougat. Sedert 2002 het Jak de Priester tien oorspronklike vollengte albums, ’n kinderalbum asook DVD bekendgestel. Sy reise deur die land het hom na die verhoë van bykans elke fees in die land asook die van groot konserte geneem.

Jak se eerste reis na die KunsteGrot op Thabazimbi gedurende 2006 het die weg gebaan na nog meer optredes in Thabazimbi se eie teater. Sy laaste optrede gedurende 2018 het gewemel van juweeltjies wat hy op sy reise uitgekrap het, liedjies daaroor geskryf het en vir almal wat sy vertoning bygewoon het, vertel het.

Jak de Priester het veral bekend geraak toe hy destyds die aanbieder was van die TV-reeks, Reis na Gister, waar hy bekende persoonlikhede vergesel het na die dorpe en plekke wat vir hulle baie herinneringe ingehou het.

Elke storie wat Jak de Priester met die gehoor deel is kostelik en volg jy die draad van sy vertelling reg deur die hele vertoning. Soos mens na sy liedjies luister, besef jy dat dit baie meer as net woorde om die lyf het. Die woorde is nie net daar omdat dit rym nie, dit vertel ’n storie waarna jy kan luister.





“Mense wat my konserte bywoon wil stories hoor. Hulle wil geïnspireer word, hulle wil lag en soms ’n traan wegvee . . .”

Hierdie woorde is steeds waar. Bespreek jou kaartjie nou en kom luister na al die stories waarop jy die afgelope paar jaar uitgemis het.

Kaartjies vir die vertoning is reeds beskikbaar teen R150 per persoon. Seniors en skoolgaande kinders betaal net R120 en besprekings kan nou reeds by 083 744 8559 gedoen word.

Pak gerus die piekniekmandjies en kom deel ’n gesellige en genoeglike aand saam met vriende en families. Die Grotspensie sal ook oop wees.

Moenie wag nie – bespreek sommer nou jou plek of ’n tafel en kuier saam met vriende en familie.