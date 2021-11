Slegs politici baat by die Glasgow ooreenkoms

Die siniese interpretasie van die Glasgow ooreenkoms waartydens miljarde dollars in toegifte en lenings aan Suid-Afrika beskikbaar gestel gaan word om sy afhanklikheid van steenkool vir kragopwekking uit te skakel, is dat president Cyril Ramaphosa die land se disfunksionele kragnetwerk aan die rykste lande verkwansel het. ’n Stap wat die gevaar skep dat dit ons vir die res van ons leeftyd in donkerte gaan dompel.

Ingevolge hierdie ooreenkoms sal Suid-Afrika se steenkool gedrewe kragstasies voor die geskeduleerde tyd moet sluit aangesien die uitfasering van steenkool nou bespoedig moet word.

Terwyl Ramaphosa geteken het dat die land vinniger van sy steenkool afhanklikheid gespeen moet word, is dit die teendeel van wat die ander ondertekenaars in hul eie lande doen. Die Verenigde State van Amerika is tans juis in die proses om sy steenkoolverbruik op te stoot en alhoewel Boris Johnson nadruk lê op die feit om van steenkool af weg te beweeg, is die Verenigde Koninkryk besig om meer steenkool te verbrand in reaksie op energietekorte wat die prys van krag in die land opgejaag het.

In Duitsland het die bydrae van wind-krag tot die nasionale netwerk van 29 persent tot 22 persent gedaal terwyl die konvensionele energie bronne gestyg het met steenkool alleen wat se bydrae to 27 persent gestyg het.

Ramaphosa het hierdie ooreenkoms, om Eskom se kragstasies toe te maak, onderteken op die tydstip dat Suid-Afrika sy Vyftiende jaar van Beurtkrag binnegaan met die moontlikheid dat daar, buiten die meer as ’n miljoen werkgeleenthede wat reeds vernietig is, daar sowat nog 350 000 in die slag gaan bly weens die afname in ekonomiese groei indien hierdie beurtkrag verder voortgesit word.

Nieteenstaande die feit dat die kragstasies oud en oneffektief is, is dit al wat Suid-Afrika het. Om hulle te sluit om die voorstanders van die ‘groenes’, internasionale eko-fanatici of buitelandse regerings tevrede te stel is gelykstaande aan ’n daad van ekonomiese selfvernietiging.

Wind- en sonenergie het hul eie tekortkominge soos te min wind of te min son. Daar gaan dan geen ander vorm wees om op terug te val indien daar ’n tekort aan opwekkingsvermoë mag ontstaan nie.

Suid-Afrika het nie die ondersteuning van sy buurlande soos die Europese lande nie waar, indien hulle ’n tekort aan krag ondervind, hulle krag van so ver af as Rusland kan invoer, hetsy dit opgewek is deur kernkrag, steenkool, hernubare-energie of selfs natuurlike gasbronne.

