Fase 4 beurtkrag onmiddellik van krag

Eskom het aangekondig dat Fase 4 beurtkrag sedert 12:00 vandag, Woensdag 27 Oktober 2021, geïmplementeer is. Hierdie fase sal geldig wees tot 05:00 Vrydag 29 Oktober.

Daarna sal fase 2 beurtkrag tot Saterdag om 05:00 van toepassing wees.

Eskom sê dat dit veroorsaak is deur verdere verlies van opwekkingsvermoë. Gedurende die voorafgaande 24 uur het een opwekkingseenheid by elk van Medupi, Kusile en Mata kragstasies uitgeskop terwyl eenhede by Lethabo en Arnot gedwonge afgeskakel moes word.

Dit volg nadat Eskom die fase-2 beurtkrag wat sedert die naweek van krag was verleng het tot Saterdagoggend 29 Oktober om 05:00, glo weens ’n tekort aan opwekkingsvermoë.

In hul vooruitskatting vir die volgende 18 maande het Eskom Maandag reeds daarvan melding gemaak dat beurtkrag vir grootskaalse kragonderbrekings in Suid-Afrika in die afsienbare toekoms verantwoordelik gaan wees.

In ’n mediaverklaring wat Dinsdagoggend 26 Oktober vrygestel is sê Eskom dat alhoewel hy daarin geslaag het om ’n opwekkingseenheid by Kusile, Matimba en Arnot kragstasies onderskeidelik weer aanlyn te kry, plaas verdere vertragings om ander opwekkingseenhede te diens druk op die stelsel en die vermoë om die noodvoorraad krag te voorsien.

Noodkragopwekkers behels die gebruik van dieselaangedrewe kragopwekkers en is ’n baie duur manier om krag vir die netwerk op te wek.

Daar word verwag om ten minste vyf eenhede gedurende die week, asook ’n eenheid by Koeberg teen die naweek weer aanlyn te kry. Die eenheid by Koeberg het Sondagoggend uitgeskop weens ’n fout op die pomp wat water aan die kragsentrale voorsien.

Die verklaring het voorts gelui dat daar heelparty eenhede wat riskant is in die sin dat dit onklaar kan raak en nie nou aandag kan geniet weens die druk op opwekkingsvermoë nie. Die totale verlies aan opwekking beloop 13,333MW terwyl die beplande onderhoud 5,548MW hiervan behels.

In ’n onderhoud met een van die radiostasies het die hoofekonoom van die Efficient Groep, Dawie Roodt, gewaarsku dat die verwagte vlaag van kragonderbrekings die slegte situasie verder gaan vererger. Die verwagte kragonderbrekings gaan hierdie week inwoners en besighede hard slaan het hy gesê.

Hierdie beurtkrag kom in ’n stadium waar die land nog besig is om te herstel van erge ekonomiese verwoesting, veral deur die impak van die regering se Covid-19 inperking beperkings asook die Julie onluste.

Almal besef dat die Suid-Afrikaanse ekonomie deur ’n moeilike tyd gaan om verskeie tegniese redes. Staan jy bietjie terug en beskou die groter prentjie besef jy dat die ekonomie reeds vir jare onder uitermate hoë druk verkeer.

“Hierdie beurtkrag kom op ’n baie verkeerde tyd, ’n tyd waarop die Suid-Afrikaanse ekonomie baie kwesbaar is en gaan vir ’n geruime tyd verdere afwaartse druk op ekonomies groei plaas,” het hy toegevoeg.

Roodt het daarop gewys dat die mynsektor beter sou gevaar het indien dit nie vir al die kragonderbrekings was nie. Die nywerheidindustrie word egter voortdurend geteister deur gereelde en onvoorsiene kragonderbrekings.

“Met hoë kommoditeitpryse verwag mens dat dit die nodige vuur verskaf om nog ’n silinder aan te dryf vir die mynindustrie, wat ongelukkig nie gaan gebeur nie.

Intussen het president Ramaphosa oor die naweek in een van sy verkiesingstoesprake aan ANC ondersteuners in die Oos-Kaap genoem dat die ANC die enigste party is wat al die probleme by Eskom kan uitsorteer.

