Jay gewilde keuse by Plaasjapie

Jay se vertoning Vrydagaand by Plaasjapie op Thabazimbi het gewys dat sy ondersteuners hom mis, beslis net soveel as wat ons plaaslike kunstenaars dit mis om lewendig voor gehore op te tree.

Na meer as twee dekade agter die mikrofoon waar Jay mense vermaak, is hy steeds baie gewild onder oud en jonk. Die ouer garde wat hom nog onthou van sy beginjare as deel van die ‘Boy Band’, Eden, terwyl die jongmense hom eerder ken as solosanger asook sy duette saam met Lianie May. Die twee het dan ook in 2012 as Jay en Lianie hul duetalbum, Bonnie en Clyde, uitgebring. Hierdie album het 16 snitte bevat onder andere ‘Toe Stop my Hart’ en ‘In a Moment Like This’.

Eden het hul debuut optrede by Aardklop gemaak en dit is opgevolg met hulle eerste album in 1997 wat na ’n landwye toer direk na die Aardklop optrede, uitgereik is. Hulle het vinnig opgang gemaak en was gewilde kunstenaars by verskeie klubs asook by dorpsfeeste.

Jay het in 2010, terwyl Eden ’n ruskans gevat het, sy eerste solo album uitgegee wat meer as 40 000 kopieë verkoop het en Platinum status behaal het. Dit is nie net agter die mikrofoon wat Jay naam gemaak het nie, maar ook op die verhoog as deel van verskeie musiek blyspele soos Joseph and the Technicolor Dreamcoat, Rocky Horror Picture Show asook Janice Honeyman se plaaslike verwerking van Aladdin.

Verder het Huisgenoot gehelp om vir Jay, asook sy vrou en vier seuns, heeltyd in die publieke oog te hou.

Estie de Beer van Thabazimbi wat vir Jay op die verhoog ondersteun het met die gewilde ‘Wys my jou naweek lyfie . . .’

Op ‘n stadium het ’n plaaslike inwoner by hom op die verhoog aangesluit waar hulle saam die bekende ‘naweek lyfie’, van Jay en Lianie May, meesterlik onder luide applous gesing het.

Wat beslis uitgestaan het, is hoe vinnig Jay die gehoor om sy pinkie kon draai en almal by sy vertoning betrek het.

Terwyl die grootmense rustig kon kuier, het ’n springkasteel in die buitelug gedeelte gesorg dat die kinders besig bly. Verder kon hulle honger mae gestil word met die heerlike hamburgers wat bedien is.

Al was hulle destyds net ’n glinstering in hul ouers se oë toe Jay as lid van Eden sy musiekloopbaan begin het, was hierdie vier baie opgewonde oor Jay se vertoning en was hulle deeglik bewus van sy geskiedenis op die verhoog. Hulle is van links: Mienké, Mikayla, Charné en Ellen.

Dit was n heerlike vroeë lenteaand en buite het ‘n gesellige vuur gebrand om die effense winterkoue wat in die lug kon wees te verdryf.

Van links: Elizma, Mandrezelle, Marietjie en Mariaan wat ’n stil gesellige hoekie uitgesoek na Jay se optrede.

Alhoewel hierdie vertoning van Jay sy eerste op Thabazimbi was, kan mens glo dat die energieke vertoning en die waarderende gehoor lank onthou sal word en dat ons hom hopelik weer eersdaags by Plaasjapie te siene gaan kry.

Plaasjapie het met hierdie aanbieding bewys dat hulle ’n kuierplek is wat weet hoe om ’n aand van hoogstaande vermaak suksesvol aan te bied en as kuierplek vir die hele gesin, almal gelukkig te hou.