Speel oop kaarte oor Zuma se sogenaamde terminale siekte

In ‘n mediaverklaring uitgereik deur die leier van die Vryheidsfront Plus, dr Pieter Groenewald, sê Groenewald dat die feit dat oudpresident Jacob Zuma se dokters nagelaat het om ’n mediese verslag oor sy toestand betyds in te dien by die hof in die wapenskandaal-saak, skep agterdog en laat die vraag ontstaan of Zuma werklik so siek is soos wat beweer word en of hy die afgelope agtien maande wel ’n lewensbedreigende siekte onderlede het.

Die VF Plus het reeds toe Zuma homself oorgegee het aan die polisie en na die Estcourt-gevangenis geneem is, gevra of hy soos ’n gewone gevangene behandel gaan word en of hy voorkeur-behandeling gaan kry en sy straf in ’n hospitaal gaan uitdien.

In die geval van Schabir Shaik is gesien hoe hospitalisasie en ’n beweerde ernstige siekte ’n maklike metode is om jou straf vry te spring.

In Zuma se geval is aanvanklik gesê hy is in die hospitaal vir ’n roetine-ondersoek, maar ’n woordvoerder van die departement van korrektiewe dienste (Singabakho Nxumalo) het gister in die media bevestig dat hy nog nie na die Estcourt-gevangenis teruggekeer het om sy vonnis uit te dien nie.

Groenewald sê dat die VF Plus daarop aandring dat dadelik bekend gemaak moet word presies wat Zuma se siektetoestand is. Indien dit nie ernstig is nie, moet hy summier terugkeer na die gevangenis om sy straf uit te dien.

Die verhoor moet dan ook so gou as doenlik voortgaan aangesien die hof Zuma wel ’n billike geleentheid gegun het om ’n volledig verslag oor sy gesondheid in te dien.

Groenewald sê verder dat daar kan nie toegelaat word dat die reg in hierdie geval ook ondermyn word deur bewerings van ’n sogenaamde terminale siekte soos in die geval van Shaik wat bloot ’n vrypas was na vryheid en om gholf te speel vir die res van sy lewe nie.