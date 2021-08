Renosterstropery neem toe in Suid-Afrika

Die verslapping van die inperking-bepalings het bygedra tot die toename in renoster-stropings met ongeveer 249 wat gedurende die eerste ses maande van die jaar doodgemaak is vir hul horings, het die minister van Omgewingsake, Bosbou en Visserye, Barbara Creecy, gesê toe sy veldwagters Saterdag tydens die Nasionale Veldwagtersdag toegespreek het.

Creecy het daarop gewys dat sowat 80 persent van die wêreld se renosters in Suid-Afrika voorkom, ongelukkig word gemaalde renosterhoring in Asië hoog aangeskryf vir tradisionele en medisinale gebruik. Dit terwyl renosterhoring hoofsaaklik uit keratien bestaan, dieselfde bestanddeel waaruit menslike vingernaels opgemaak is.

Die 249 renosters wat gestroop is, is 83 meer as vir dieselfde tydperk gedurende 2020. Die meeste renosterstropings, naamlik 132, het in die Kruger Nasionale Park plaasgevind.

Die grootste toename vir hierdie stropings is in Limpopo, Mpumalanga en die Vrystaat, waar die meeste privaat renosterreservate voorkom, aangeteken. Sy het verder gesê dat hierdie toenemende druk op privaat reservate deeglik gemonitor word aangesien hierdie reservate ’n belangrike rol vervul in die beskerming van die renosters.

