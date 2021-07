Voortsetting van noodhulpfonds-toelaes na nuwe vlak-4 inperking noodsaaklik

Die VF Plus hoofwoordvoerder: Werkskepping en arbeid en VF Plus-LP, Heloïse Denner, sê in ‘n mediavrystelling dat dit nou van die allergrootste belang is dat die Werkloosheidversekeringsfonds (WVF) se tydelike hulpskema (Ters) sonder verwyl moet heropen vir die duur van die aangepaste vlak 4 van die jongste inperkingsregulasies vir dié ondernemings en industrieë wat nie gedurende hierdie periode kan werk of handel dryf nie.

Die verklaring lui voorts dat die VF Plus ʼn skriftelike versoek in hierdie verband gerig het aan die minister van werkskepping en arbeid, Thulas Nxedi, waarin veral gewys word op die situasie van ondernemings soos restaurante, die drankbedryf, gimnasiums en ander wie se inkomste deur die inperking ontsê word.

Die aanvanklike inperkingsperiode is wel net 14 dae, maar hierdie ondernemings en almal wie se lewensbestaan daarvan afhanklik is, het bloot nie meer geldelike reserwes om enigsins sonder ʼn inkomste te wees nie. Daar bestaan ook ʼn moontlikheid dat die inperkingsperiode verleng kan word.

Toegewings van die regering dat restaurante wegneemetes mag verkoop, beteken nie veel nie. Die meeste restaurante is totaal aangewese op besoekende gaste en die volle personeel kan nie onderhou en betaal word sonder enige inkomste nie.

Die realiteit is dat baie mense sonder enige inkomste gaan wees en bloot nie geld sal hê om vir hul gesinne kos op die tafel te plaas nie.

Die tyd het aangebreek dat daar met reg gevra kan word hoeveel van hierdie lyding en selfs lewensverlies voorkom kon word indien die regering nie ʼn totale mislukking gemaak het van die algemene voorbereiding vir die pandemie en die inentingsprogram tot dusver nie.