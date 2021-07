Gerieflike wegneem etes by Khaya Kwa

Met die jongste streng Covid-19 inperking in plek, word die druk om oorlewing weereens geplaas op dié restaurante wat die eerste aanslag van die inperking sedert Maart 2020 oorleef het.

Help Khaya Kwa om hul deure oop te hou om steeds daar te wees as die gewilde kuierplek in die natuur vir jou en jou vriende.

Geen aansit-etes mag bedien word en geen alkohol mag verkoop word nie, maar jy kan ’n groot verskeidenheid van smulgeregte vanaf Khaya Kwa se wegneemete spyskaart geniet. Dit sluit ook volledige etes in vir 2, 3 of 6 persone.

Skakel hulle gerus by 078 794 5896 vir bestellings (laat 20 minute voorbereidingstyd toe indien jy dit self wil gaan afhaal) of kontak Bring2me.

Aflewerings word daagliks van 10:00 tot 18:00 gedoen