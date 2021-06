The Baths naby Citrusdal is ‘n gewilde warmwaterbron. Dis die volgende besoekpunt. Van daar reis die span na die Klein Tafelberg 4×4 roete, besoek ‘n perlemoenplaas op die Weskus, kamp by Tietiesbaai, besoek die hawe by Laaiplek en sluit die week af by Allesverloren net buite Riebeek Wes.



The Baths near Citrusdal is a popular hot spring. This is where the team starts their eleventh week. From there they tackle the Klein Tafelberg 4×4 route, visit an abalone factory on the West Coast, set up camp at Tieties Bay, visit the port of Laaiplek and conclude the week at Allesverloren near Riebeek West.