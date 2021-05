Laerskool Thabazimbi gesluit weens Covid-19

Laerskool Thabazimbi het Maandag 10 Mei aangekondig dat die skool sy deure tot Maandag 17 Mei sal sluit nadat vyf personeellede positief vir Covid-19 gediagnoseer is.

Personeellede en leerlinge wat medium risiko kontak met die betrokke leerkragte gehad het, is in kennis gestel dat hulle bedag op enige simptome moet wees. Dit sluit in die Eerste rugbyspan, die o/11 rugbyspan, die Senior Koor asook sommige leerkragte.

Luidens ’n brief wat op die skool se Facebook bladsy geplaas is, is ouers in kennis gestel dat die skool vir alle leerlinge op Maandag 10 Mei om 10:15 sou sluit en dat ouers reëlings moet tref om die kinders by die skool op te laai.

Die skool sou op 10 Mei sy deure vir 100 persent vir alle leerlinge oopmaak maar met die huidige verwikkelinge sal die skool op Maandag 17 Mei slegs weer heropen vir leerlinge van Week 2 en Groep B.

Hierdie besluit is op aanbeveling van die Departement van Gesondheid en die Departement van Onderwys geneem in die lig van die vinnige verspreiding van Covid-19 onder die skool se personeel.

Die herroeping van die besluit om die skool vir 100 persent van die leerlinge te open is verlede week geneem nadat een geïsoleerde geval van Covid-19 by ’n leerkrag gediagnoseer is.

Alle buitemuurse aktiwiteite vir die res van die week is ook afgelas.