Verkoue en Griep: Jou Apteker – Jou Vriend

Indien jy verligting van die simptome verlang soos ’n verstopte neus of -sinuskanale, seerkeel en hoes asook moegheid, sal Medhof Apteek se vriendelike en hulpvaardige aptekers en personeel jou hiermee kan help.

Daar is verskeie middels wat jou kan help om weerstand op te bou voordat jy siek word, en hier kan ‘n sink-aanvulling ondermeer ’n groot rol vertolk.

Netso kan probiotika’s ook ’n rol speel om verkoues en griep weg te hou of ten minste keer dat jy dit in ’n ernstige mate opdoen.

Baie min medisyne kan die siekte se tydsduur verminder en jy moet maar eerder tuis aansterk as wat jy ander mense by die skool of werk gaan besmet.

Hooffoto: Uit Kwêvoël argief 2019 – Dra jou masker in publieke plekke

Moenie dat Verkoue en Griep jou hierdie winter pootjie nie!

Met Covid-19 wat steeds vir meer as ‘n jaar nadat die pandemie verwoesting onder menselewens en hul welvaart gesaai het, moet jy vooruit beplan om te verseker dat jou inkomste nie verder beperk word deur verkoue of griep wat jou met die aanbreek van die winter oorval nie en jou verhoed om te gaan werk of jou kinders uit die skool uit hou.

Suid-Afrika betree in Mei die griep-seisoen en met die winterkoue wat nou erger toegeslaan kan verkoues se ongemaklike simptome jou verhoed om helder te dink en jou energie totaal uitput.

Die griepseisoen duur ongeveer 12 weke maar hierdie tydperk kan ook korter of langer wees. Die lastige verkoue kan tot 10 dae neem om sy gang te gaan.

Moenie griep- en verkoue-simptome ignoreer nie aangesien dit jou immuniteit verlaag en meer vatbaar kan maak vir die Covid-19 virus. Die beste raad is steeds om by die huis te bly terwyl jy griep of ’n ernstige verkoue onder lede het.

Beide hierdie siektes versprei, net soos Covid-19, deur druppels wat op jou te lande kom of dat jy met ’n oppervlak in kontak kom waarop hoes- of nuusdruppels van ’n besmette persoon beland het.

Gesigmaskers, wat nou tydens die Covid-19 pandemie verpligtend in die openbaar is, sal die verspreiding van baie van hierdie virusse en kieme beperk, maar die heel beste bly steed om jou hande gereeld met seep en water te was en probeer om nie aan jou gesig te raak nie aangesien die oë, jou neus en mond die toegangsweë tot respiratoriese kanaal-infeksie is.

Griep en verkoue toon basies dieselfde simptome alhoewel griep vinniger toeslaan met hoë koors, seerkeel en lyfseer en kan ook kopseer, vermoeidheid, seer spiere, naarheid en diarrhoea veroorsaak.

Hierdie simptome is baie dieselfde as vir Covid-19 maar die kans hierdie tyd van die jaar is groter dat jy net gewone griep het. Covid-19 het sy eie kenmerkende simptome waaroor Medhof se klinieksuster jou meer kan inlig.

Indien griep nie versigtig hanteer word nie, kan dit tot longontsteking, hospitalisasie en selfs sterfte lei. Persone met onderliggende siektetoestande soos tuberkulose, diabetes en enige siektes wat die persoon se natuurlike immuniteit beïnvloed, moet hulself eerder afsonder en by die huis bly.

Verkoues tas die boonste lugweë aan en hiervoor is daar geen magiese voorskrif om dit te verhoed of genees nie. ’n Besoek aan jou dokter terwyl jy verkoue of griep onderlede het gaan jou nie veel in die sak bring nie en dié sal ook in die meeste gevalle middels voorskryf om die simptome te verlig.

Vitamiene C word algemeen vir die voorkoming van verkoues aanbeveel, alhoewel dit hoofsaaklik persone is wat fisiese uitputtende lewens lei wat hierby baat. Dit is in elk geval beter om, terwyl jy griep of verkoue onderlede het, jou aan geen stremmende fisiese aktiwiteite te onderwerp nie. Bly eerder in die bed as om bang te wees dat jy op jou oefensessie gaan uitmis.

Sodra die laer lugweë geïnfekteer word met ’n bakteriese besmetting sal antibiotika sy doel dien om dit te bestry en dalk longontsteking voorkom. Indien simptome dus vererger is dit dalk nou die tyd om die dokter te besoek.