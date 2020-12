Medhof Apteek bied jou meer hierdie Kersfees

Dit is verstommend om te sien hoe die TOP apteke voortdurend moet aanpas en uitbrei om te voldoen aan die uitdaging wat daar gestel word.

Medhof Apteek slaag meesterlik daarin, en is vergelykbaar met die grotes daar buite. Lede van byna alle mediesefondse denkbaar is welkom met geen bybetalings waar van toepassing.

Die omvattende dienslewering is ook merkbaar.

Mediesefondse versoek hulle lede om vir gratis siftingstoetse by die interne kliniek aldaar te ondergaan, waar ’n wye reeks ander mediese dienste en ondersoeke ook gedoen word.

Klankgrens Gehoor Kliniek is ook deel van Medhof Apteek. Opvallende is die gespesialiseerde baba-afdeling asook die diere- en gesondheids-produkte op die rakke.

Medhof spog selfs met ’n alomvattende skryfbehoefte afdeling wat in al jou skool- en kantoor-behoeftes sal voldoen.

Die nuwe kosmetiese afdeling is ook ‘n lus vir die oog, om nie eens te praat van die heerlike parfuum nie.

Wel gedaan Medhof!

Wees verseker dat Medhof Apteek regdeur die Feestyd steeds daar sal wees om vir jou en jou gesin te sorg.

Ons is Kersdag 25 Desember gesluit. Ure Saterdag 26 en Sondag 27 Desember:

8:00 vm – 1:00 nm & 4:00 nm – 6:00 nm

