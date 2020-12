Herinperking: ’n Verdere aanslag op die land se Ekonomie

Die Nasionale Coronavirus Bevelsraad het Dinsdag, 1 Desember 2020, voorgestel dat ‘n aandklokreël van 22:00 ingestel moet word vir areas wat geïdentifiseer word as brandpunte vir hoë Covid-19 aanmeldings en dat die verkoop van alkohol in hierdie gebiede beperk moet word van Maandag tot Donderdag en kroeë in hierdie geïdentifiseerde gebiede teen 21:00 moet sluit.

Vanaand, Donderdagaand 3 Desember 2020, gaan president Cyril Ramaphosa volgens bespiegelings weereens ‘n vaderlike gesinsvergadering met al die mense van Suid-Afrika hou. Daar word verwag dat hy meer duidelikheid oor die nuwe inperking maatreëls gaan lewer om alles mooi vir ons te verduidelik.

Die rede wat deur die Nasionale Coronavirus Bevelsraad aangevoer word is die skielike (verwagte) herinfeksie van Covid-19 in veral die Oos- en Wes-Kaap waar die hospitale onder druk is met geen beskikbare beddens om in hierdie toename te voorsien nie.

Die groot rede wat destyds aangevoer is vir die erge inperking beperkinge was die feit dat alkohol misbruik, en die verwante beserings wat daardeur veroorsaak word, die beperkte aantal beddens opneem wat juis voorsiening moet maak vir die verwagte toename in Covid-19 gevalle wat volgens wêreldwye statistieke aangetoon word.

Miljarde rande is daarna vermors op sogenaamde veldhospitale op te rig om meer beddens vir hierdie toename in infeksies te voorsien en kontrakte vir beskermende gesondheidsorg artikels soos gesigmaskers, handskoene, ontsmettingsmiddels, ens is links en regs onder kaders en vriende uitgedeel sonder dat daar iets voor gewys kan word.

Die vraag kan wel gevra word, “Waarvoor was al die opoffering met die langdurige drakoniese inperking maatreëls wat die land se ekonomie ontelbare miljarde rande aan inkomste verliese gekos het met geen ligpunt dat daar ’n einde aan hierdie sinnelose vernietiging gaan kom nie. Waar is al die sogenaamde hospitale en beddens om vir die vlaag van ongevalle voorsiening te maak – ongevalle wat verbasend laag was teenoor die voorspellings wat destyds deur die media uitgebasuin is.

Die Demokratiese Alliansie (DA) se skaduminister vir handel en nywerheid, Dean MacPherson, sê dat die DA kennis geneem het van die Nasionale Coronavirus Bevelsraad se aanbeveling dat alkohol verkope beperk moet word tot slegs Maandag tot Donderdag en dat die kroeë en restaurante reeds 21:00 saans nie meer alkohol of kos mag bedien nie weens die nuwe aandklokreël vir areas wat as brandpunte vir die heruitbraak van Covid-19 infeksies geïdentifiseer word.

Die DA sê dat hierdie besluite ’n vernietigende invloed gaan hê op duisende restaurante regoor Suid-Afrika wat besig is om hulle voete te vind na die vernietigende inperkingsmaatreëls waaronder hulle sedert die instelling van die langdurige inperking, wat die Suid-Afrikaanse regering reeds in Maart afgekondig het en wat steeds van toepassing is.

Hierdie instansies kan nie net eenvoudig aan en afgeskakel word as ’n vlaag van Covid-19 besmettings sekere gebiede tref nie.

Wat wel moet gebeur is dat die bestaande reëls en wetgewing aangaande die regulering van alkohol verwante gedrag toegepas moet word teen restaurante en drinkplekke wat faal om dit te doen.

Suid-Afrikaners staan op die punt om met vakansie te gaan en die gasvryheidindustrie benodig juis hierdie kapitale inspuiting om die plaaslike ekonomieë te stimuleer. Indien vakansiegangers en die plaaslike publiek weereens gedwing word om die kuierplekke 9 uur saans te verlaat en seker te maak dat hulle teen 10 uur die aand veilig in die bed is, gaan hulle beslis heroorweeg oor hoe hulle hul hardverdiende geld gaan spandeer.

Die DA besef dat die land se gesondheidversorging-stelsel weereens onder groot druk verkeer. Hierdie situasie kan in geheel voor die deur van die Nasionale Regering gelê word wat sedert die instelling van inperking op 26 Maart 2020 daarin gefaal het om sinvolle mediese fasiliteite vir die verwagte omvang van die pandemie daar te stel.

Macpherson sluit af deur te sê dat dit weereens die alkohol en restaurant bedryf is wat moet betaal om die regering se mislukkings toe te smeer.

Kommentaar deur Pieter Coetzee – Redakteur: Kwêvoël (sedert 1983)

