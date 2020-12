Reën demp nie HFM Gholfdag nie

Hoërskool Frikkie Meyer op Thabazimbi het Saterdag 21 November hul jaarlikse 4-Bal Gholfdag by die Thabazimbi Gholfklub aangebied. Die Gholfdag bied ’n groot bydrae tot die skool se skoolfonds.

Wat begin het as ’n nat reënerige dag het gou omgeswaai na ’n lieflike bewolkte dag wat die temperature op die gholfbaan in toom gehou het. Twintig spanne het vir die 4-Bal ingeskryf en kompetisie was redelik taai. Die nat weer het die spanne nie afgesit om af te slaan nie en spel het goed verloop.

In hierdie Covid-19 jaar word elke bydrae kosbaar gereken en die skool bedank dan ook elke borg wat ’n bydrae gelewer het.

Pick n Pay Thabazimbi het die middagete geborg en hulle word spesiaal bedank vir die heerlike kos wat voorgesit is. Die personeel van HFM word ook hartlik bedank vir hulle aandeel tot die dag se sukses.

>Die wenners vanjaar van die HFM – Gholf Trofee was die span van Victor Potgieter. Hulle is op die foto van links: Victor Potgieter, Colin Campbell, hoof van HFM, Zack Symons, Victor Potgieter jnr en Cilliers Muller.

HFM se gholfspan wat bestaan het uit Pierre van Jaarsveld, Colin Campbell, Janco Meintjies en Henco Smit.

Die Junior gholfspan van HFM wat deelgeneem het was Scott Denton, Wandré van der Merwe, Will Taylor en Hendrik.

Foto’s onder: Aksie op die gholfbaan – HFM se span besoek die watergat wat deur HFM personeel en die personeel van Body 20 beman is.











Foto’s onder: Gholfspanne wat pryse losgeslaan het tydens die HFM Jaarlikse Gholfdag saam met die hoof van HFM, Colin Campbell.