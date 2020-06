Edcon oorhandig afleggings kennisgewing aan 22000 werkers

Die besigheids-reddingspan van die kleinhandelmaatskappy, Edcon wat reeds in April om sakeredding aansoek gedoen het, sê in ’n mediaverklaring dat om te verhoed dat die firma gelikwideer word, sal die personeel drasties verminder moet word as gevolg van die tuimelende verkoopsyfers.

By Edcon, wat ondermeer Edgars en Jet winkels besit, sal 22 000 werkgeleenthede in die slag bly aangesien die firma probleme ondervind om sy verskaffers te betaal weens skuld en lae verkoopsyfers.

Alhoewel die verklaring erken dat eksterne faktore tot die toestand aanleiding gegee het nog voor die Covid-19 pandemie toegeslaan het, blaam dit tog die pandemie vir die invloed wat dit landwyd op al sy winkels gehad het.

Edcon is een van talle kleinhandel firmas in Suid-Afrika wat onsekerheid in die gesig staar weens die inperking waardeur die verkoop van kledingstukke beperk was.

Read more

Feature Image: Picture of an Edgars store – Source: Internet