Die Corona Virus het ‘n bloedneus gekry deur ‘n produk met die naam Viridis. Viridis is ‘n organiese, nie-alkohol gebaseerde produk.

Viridis is uiters effektief in die vernietiging van ‘n groot hoeveelheid skadelike bakterieë, virusse, swamme en selfs alge.

As ‘n handreiniger werk dit baie goed in spuitbottels, irriteer nie die vel nie en is absoluut veilig om te gebruik vir alle ontsmettings toepassings, teen ‘n prys wat jou sak sal pas.

Lees die volledige artikel net onder die advertensie.

Corona Virus kry ‘n uitklophou!

Na ‘n paar maande en vele debatte oor die effektiweteit van alkohol basis reinigers teenoor nie-alkohol gebaseerde ontsmettingsmiddels het die Corona Virus ‘n bloedneus gekry deur ‘n produk met die naam Viridis.

Viridis is ‘n organiese, nie-alkohol gebaseerde produk wat saamgestel is uit ‘n paar aktiewe bestandele wat op so manier geformuleer is, dat dit uiters effektief is in die vernietiging van ‘n groot hoeveelheid skadelike bakterieë, viruses, swamme en selfs alge.

LOG stelsel

Ontsmettingsmiddels word gegradeer op ‘n log stelsel. Een miljoen patogene word getoets met die middel en dan word die oorblywende patogene getel. Hoe meer patogene oorbly hoe laer af op die lys is die ontsmettingsmiddel. Meeste huishoudelike ontsmettingsmiddels is ‘n log-3 middel.

Met ander woorde, hulle maak 99,9% van die getoetste virus, bakterie of swam dood. ‘n Log-4 middel sal dus 99,99% doodmaak en ‘n log-5 middel 99,999%.

Viridis is in sy verdunde vorm ‘n log 5 ontsmettingsmiddel. Wat beteken dit maak 99,999% van getoetste patogene dood.

Wat die produk ook baie effektief maak is die tyd wat dit die produk neem om die resultaat te verkry. Slegs 2 minute is nodig om die vlak van effektiweteit te bereik.

Langdurende werking

Anders as die alkohol gebasseerde produkte alkohol wat baie vinnig verdamp en dan geen langwerkende aksie het nie, gaan Viridis aan met werk vir tot 8 ure na aanwending. Natuurlik hang dit af van hoe gereeld jy jou hande gaan was in die tyd. Ons waarborg werking dan vir alle praktiese doeleindes tussen hande was tye. Die langer werking veroorsaak dan ook dat jy nie so gereeld Viridis op jou hande moet sit soos wat jy met alkohol moet doen nie.

Organies

Viridis is ʼn organiese middel wat heeltemal Bio-afbreekbaar is. Dus is dit glad nie skadelik vir Moeder Natuur nie en is dit ook glad nie giftig of skadelik vir kinders nie. Viridis is ʼn waterbasis produk, wat daartoe lei dat dit glad nie vlambaar is nie. Vlambaarheid by alkohol produkte is ʼn groot faktor, en kan lei tot ernstige beserings indien daar nie versigtig te werk gegaan word met die produk nie.

Jou Vel

Anders as die alkohol gebaseerde produkte, droog Viridis nie jou vel uit nie. ʼn Uitgedroogte vel wat later bars en vel afgaan kan baie moeilikheid veroorsaak vir mens. Alkohol stroop ook jou vel van die beskermde lagie, wat juis daar is om jou te beskerm teen skadelike bakteriee en ongewenste patogene, wat selfs kan lei tot bakteriële infeksies.

Aanwending

Viridis se organiese en waterbasis samestelling veroorsaak dat mens dit op verskeie maniere baie gemaklik kan aanwend. Sanitasie tonnels word al meer gebruik, en mens hoef nie ʼn ruimtetuig-ingnieur te wees om te besef dat alkohol in ʼn mis vorm ʼn baie groot gevaar inhou vir mens nie. Alkohol, suur en chloor kan glad nie op ʼn mens gespuit word nie. Selfs in ʼn baie verdunde mate kan dit groot skade aanrig.

Teen die tyd dat dit in so ʼn verdunde mate is dat dit jou nie skade aanrig nie, is dit heeltemal oneffektief teen die virus, bakterie of swam waarteen jy dit in die eerste plek wou aanwend. Spuitbottels, rugsakspuite en mismasjiene is ʼn paar ander maniere wat Viridis aangewend kan word in plekke waar daar ʼn groot toeloop van mense is.

Ekonomies

Viridis se organiese samestelling veroorsaak ook dat mens dit in ʼn konsentraat aan enige iemand mag verkoop. Verdunning van die produk is 1 tot 33. Dus sal ʼn 5 liter konsentraat vir jou 165 liter ontsmettingsmiddel gee. Verdunning veroorsaak dat die produk goedkoper is as meeste alkohol gebaseerde produkte.

Besigheideienaars wat graag met besigheid wil aangaan sal glimlag oor die koste.

“Indien ek vir ʼn produk moet betaal om my die geleentheid te gee om my besigheid te bedryf, dan kan ek net sowel minder spandeer en ʼn produk kry wat meer effektief is en minder risiko inhou,” is ʼn stelling wat gereeld gehoor word wanneer ʼn sakeman hoor van Viridis.

Waarvoor help Viridis

Hier is net ‘n paar van die onaangename patogene waarteen Viridis getoets is en geslaag het.

Pseudomonas aeruginosa NCTC 13359 (ATCC 15442)

Staphylococcus aureus NCTC 10788 (ATCC 6538)

Enterococcus hirae NCTC 13383 (ATCC 10541)

Escherichia coli NCTC 10418 (ATCC 10536)

Listeria monocytogenes NCTC 13372 Hier is ook ‘n woordelikse uittreksel uit die laboratorium verslag oor Viridis se uitslae rakende die Corona Virus: “This product therefore is effective against all enveloped viruses as defined in EN 14476:2013 + A2:2019 Annex A*. This therefore includes all coronaviruses and SARS-CoV-2.” Including all the under mentioned viruses. Poxviridae – Herpesviridae – Filoviridae (eg. Ebola, Marburg) – Flavivirus – Hepatitis C Virus (HCV) – Hepatitis Delta Virus (HDV) – Influenza Virus – Paramyxoviridae – Rubella Virus – Measles Virus – Rabies Virus – Coronavirus (e.g. SARS, MERS) – Human Immunodeficiency Virus (HIV) – Human T Cell Leukemia Virus (HTLV) – Hepatitis B virus (HBV) BLUTEST LABORATORIES LIMITED, 5 Robroyston Oval, Nova Business Park, Glasgow, UK, G33 1AP

Net daar kry die Corona Virus en elke ander virus wat die winter aan jou deur mag klop ʼn bloedneus.

Nou die vraag:

Met al die kennis oor Viridis as beskikbare en effektiewe produk in pag, sal jy nog steeds toelaat dat jou kind of jou bejaarde Moeder of Pa bespuit word met ongereguleerde en ongetoetste produkte?

Is jy bereid om jou geliefdes bloot te stel aan iets wat hulle meer skade kan aanrig as die virus self?



Vir enige verdere navrae e-pos johan@lnjs.co.za om al jou vrae te beantwoord.

Groete

Johan