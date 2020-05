Wynkelders kritiek geraak deur verbod op alkohol verkope

’n Vernietigende skok wag op Suid-Afrika se trotse wyn kultuur wat reeds vanuit 1652 dateer toe Jan van Riebeeck as aanvoerder met die drie skepe in Tafelbaai voet aan wal gesit het met die doel om ’n verversingspos aan die Kaap te vestig vir verbygaande skepe vanaf die ooste op hul verdere seereis na Europa.

Weens die regering se verbod op die verkoop van alkohol en die vorige maand se verbod op die uitvoer van wyn as deel van die inperkingsmaatreëls in die regering se poging in die bestryding van die koronavirus, word gereken dat tussen 60 en 80 wynkelders dit nie finansieel gaan oorleef nie.

Die ongeveer 430 produsente wat by hierdie wynkelders betrokke is, sal na raming nie van die effek van die huidige maatreëls kan herstel om nog vir die volgende twee jaar te oorleef nie.

Sowat 4 000 poste op plase, en ’n verdere sowat 12 400 poste in die waardeketting, sal na raming verlore gaan indien die wynkelders ondergaan, sou die verbod op plaaslike verkope nog vir ’n verdere drie weke duur.

Binne die eerste vyf weke van inperking is ten minste R400 miljoen per week uit die stelsel weg, wat beteken dat R2 miljard, weens die verlies aan inkomste, nie in die bedryf beskikbaar is nie.

Die verbod op die verkoop van alkohol skep ’n geleentheid vir die onwettige handelaars om te benut en word die wyn industrie nadelig geraak as gevolg van verlore inkomste.

Lees meer by: