Hulp aan klein sake-ondernemings: SEB-voorwaardes sal gebruik word

Die Leier van die VF Plus, dr Pieter Groenewald, sê in ‘n mediaverklaring dat die VF Plus beskou dit as totaal onaanvaarbaar dat ras in hierdie krisistyd as riglyn gebruik word om hulp te bied aan kleiner sake-ondernemings nadat dit aanvanklik ontken is.

Daar is talle kleiner sake-ondernemings soos eenman-ondernemings wat nie aan die vereistes van swart ekonomiese bemagtiging (SEB) kan voldoen nie.

Dit is ongeag ras opgebou uit entrepreneurskap tot voordeel van die totale ekonomie en werkskepping en is in menige gevalle die eerste trap na groter ondernemerskap.

Baie van hierdie ondernemings is tydens die inperkingsperiode grootliks verbied om sake te bedryf en dié verbod sal in baie gevalle nog lank geld.

Hierdie ondernemings het in besonder hulp nodig omdat hulle grootliks die vonk sal wees om die groter ekonomie weer aan die gang te kry na die inperking.

Bankrotskap en ondergang staar baie van hierdie ondernemings tans in die gesig en indien hulle post Covid-19 van die toneel verdwyn, sal dit ʼn gevoelige terugslag vir die kans op spoedige ekonomiese herstel wees.

Indien die ekonomie nie herstel nie, gaan mense van alle rasse daaronder ly, en daardie lyding gaan geen onderskeid tref tussen kleur nie.

Die VF Plus het reeds hierdie versoek tot president Cyril Ramaphosa en in die parlement gerig en sal hom opnuut versoek om SEB op te skort en sal verdere aksie oorweeg indien daar nie aan die versoek gehoor gegee word nie.

Groenewald het afgesluit deur te beklemtoon dat die party vir gelykheid en gelyke geleenthede veg en sal die saak nie daar laat nie.