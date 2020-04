Uitdagings hou Voortrekkers besig tydens Inperking

Die Ysterberg Voortrekkers van Thabazimbi is tydens die Inperking besig gehou met verskeie uitdagings wat hulle moes voltooi.

Sommige spanne is tans besig met kenteken-bedrywighede en WhatsApp is ingespan waardeur die offisiere met hul spanlede kon kommunikeer.

Elke Saterdag het die spanne Uitdagings per e-pos ontvang waarop hulle dan ’n vorderingsverslag ingedien het.

Die eerste uitdaging het Saterdag 28 Maart uitgegaan en die opdrag was dat hulle ’n Super Snuiter skuiling in die agterplaas moes bou.

Hiervoor kon hulle ’n besemstok, boom, tak of stok gebruik saam met ’n handdoek of kombers wat met tou en wol vasgemaak is. Hier moes hulle hul kennis van Vorie truuks en toertjies, kniehalters, kruiswoele en skuifknope inspan.

Hulle kon hul gesin uitnooi om vir hulle in die skuiling te kom kuier en ook die uitdaging verder vat deur ’n nag in die skuiling te slaap.

Saterdag 4 April se uitdaging was om stokbrood op die vuur te maak. Voortrekkers kon hul eie resep gebruik of die een wat saam met die uitdaging verskaf is.

Hier kon daar lekker met die deeg gespeel word en met ’n stok oor die jagters- of varkhok-vuur gaar gebak word. Lekker vet pret.

Die volgende uitdaging vir Saterdag 11 April, tydens die Paasnaweek, was om ’n Paasfees-venster te maak deur enige waterverf te gebruik.

Die patroon kon met maskeerband op die venster gemerk word en dan verder ingekleur word.

Saterdag 18 April het weereens ’n vuurtjie betrek en hierdie keer was dit om ’n Vorie Smorie bestaande uit Mariebeskuitjies, malvalekkers en sjokoladesmeer saam te slaan.

Duidelike instruksies hiervoor is gegee en Vories kon ook hul eie unieke smorie met hul eie bestanddele maak.

Die maand se uitdagings is op Saterdag 25 April afgesluit met ’n lekker potjiekos waarby die hele gesin betrek kon word en waaraan al die Voortrekkers kon deelneem.

Al die verslae is nog nie ingehandel nie en ons vertel volgende week hoe dit verloop het.

Ysterberg Voortrekkers is binnekort 1 jaar oud. Die Veldkornetskap is op 4 Mei 2019 gestig en om dit te vier sal elk lid by hul huis, weens die inperking, partytjie hou. Hou ons dop vir almal se foto’s.

