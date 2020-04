COVID-19: Kubaanse dokters ingevlieg om Suid-Afrika by te staan

’n Afvaardiging van 217 Kubaanse dokters het Maandagoggend op die OT Tambo lughawe geland in reaksie op die Suid-Afrikaanse regering se versoek om mediese bystand en ondersteuning in die poging om die verspreiding van die coronavirus te beperk.

Volgens Suid-Afrika se minister van gesondheid, Zweli Mkhize, is Kuba bekend vir sy gereedheidsvlak vir rampe en die ontplooiing van mediese korps in ramp verligting, waar ookal dit benodig word.

Hierdie mense was ook in die voorlinies van ontplooiing met die Cholera-uitbraak in Haïti in 2010 sowel as tydens die Ebola plaag in Wes-Afrika in 2013.