Oud-Thabazimbiër verloor jare-lange stryd teen siekte

’n Oud-inwoner van Thabazimbi, Adri Barnard (56) is Vrydag 20 Maart 2020 oorlede na ’n jare-lange stryd teen nierversaking.

Adri, eggenote van Willem Barnard wat jare gelede die Sanlambestuurder op Thabazimbi was, was die dogter van Louis en Karyna Trichardt en het beide haar laer-en hoërskoolloopbane op Thabazimbi voltooi.

Tydens haar hoërskoolloopbaan het sy haar veral op die sportveld by Hoërskool Frikkie Meyer onderskei waar sy verskeie naellope- en hekkies-rekords opgestel het. Buiten dit het sy ook provinsiale kleure in Judo verwerf.

Na voltooiing van haar matriek wou sy haar as onderwyser bekwaam en was as student by die NKP Onderwys Kollege ingeskryf. Na ’n jaar het sy besluit dat dit nie haar rigting is nie en het toe ’n beroepskuif gemaak deur haar sekretariële diploma by die Technikon Pretoria te behaal.

Na haar studies het Adri werk by die YSKOR Thabazimbi-myn aanvaar waar sy as die myn-sekretaris se persoonlike sekretaresse gewerk tot sy in 1986 met Willem getroud is. Gedurende hierdie tyd het hulle ook die huidige Thabazimbi Glas besigheid begin.

Gedurende 1993 verhuis hulle na Potgietersrus toe Willem deur Sanlam daarheen verplaas is. Hier het hulle hulself hervestig, ’n plaas gekoop en met Brahmane begin boer en onder die waaksame boere-oog van Adri, die WILBAR Brahmaankudde opgebou het.

Adri het die WILBAR naam regoor die land geskou, uitgebou en met talle pryse en trofeë huis-toe teruggekeer.

Adri was bekend vir haar entoesiastiese betrokkenheid en leiding by die skool, kerk en gemeenskap. Adri se ongelooflike organisasievermoë het haar dan ook die nommer een keuse gemaak wanneer daar ’n groot funksies of troue gereël moes word.

Adri saam met drie van haar kleinkinders wat ’n groot rol in haar lewe gespeel het.

Haar passie was hulle beeste, haar tuin, die natuur en boweal, haar man Willem en hul drie kinders.

Sy het met oorgawe vir haar kinders en haar nege kleinkinders geleef.

Hulle kinders het hulself ook in die lewe onderskei met Karyna wat ’n kinderkenetikus in Pretoria is, Celia wat ook as boervrou in die Kalahari met haar gesin ’n boerdery asook ’n skoonheidsalon op Askam bedryf terwyl Willem so pas sy BAgric graad aan die Universiteit van die Vrystaat in Bloemfontein voltooi het.

Adri is sewe jaar gelede met nierversaking gediagnoseer.

Sy was baie gelet op haar gesondheid en het dit goed bestuur tot sy in 2019 gereed was vir ’n nieroorplanting.

Haar man Willem, wat ’n geskikte skenker was, het ’n nier geskenk en die oorplanting is op 24 Januarie 2020 in die Jakaranda Hospitaal gedoen.







Adri saam met die twee groot Willem-mans in haar lewe, eggenoot Willem en seun Willem, wat so pas sy graad in BAgric voltooi het, by ’n paar van die pronk Brahmane waarmee sy regoor die land geskou het.

Haar liggaam het nie die nier aanvaar nie en binne ’n kort tydjie moes die nier weer verwyder word. Dinge het verder skeef geloop en na vyf operasies en agt weke in die hospitaal het sy haar stryd teen die siekte verloor.

Weens die wêreld-wye koronavirus pandemie en die beperkende maatreëls ten opsigte van beweging en samekomste wat afgekondig is, moes die troosdiens en teraardebestelling vervroeg word. Die troosdiens kan gesien word op You Tube. Volg die URL onderaan die berig om die kerkdiens mee te maak.

Die teraardebestelling, wat net deur nabye familie bygewoon sal word, vind vandag, Donderdag 26 Maart, in die Trichardt familie-begraafplaas in die Kransberge plaas.

Adri word oorleef deur haar man Willem, drie kinders, nege kleinkinders asook haar ouers, Louis en Karyna en twee broers, Louis en Jan en suster Santie.

Klik op URL onder om troosdiens te sien

https://youtu.be/YPeLqO6vth0