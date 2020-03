Ramaphosa praat met die nasie: “Bly tuis”

President Cyril Ramaphosa het vanaand, 23 Maart, die planne bekend gemaak om die verspreiding van die coronavirus in die land hok te slaan.

In sy toespraak het hy die nuutste besluit van die regering, ’n 21-dae lange inperking (lockdown) wat op Donderdagnag 12 uur 26 Maart in werking sal tree, bekend gestel.

Dit is tans onbekend wat die “inperking” presies alles behels aangesien hy in sy toespraak noem dat die bankdienste sal sorg vir genoeg kontant en dat voedsel en water beskikbaar sal wees.

Tydens die inperking sal individue blykbaar nie sonder streng beheerde omstandighede toegelaat word om hul huise te verlaat nie. Hierdie omstandighede sluit in mediese versorging, kos koop, medisyne en ander voorrade verkry asook om sosiale welsyn toelaes te onttrek of te ontvang.

Na sy toespraak is die opmerking gemaak dat die onderskeie ministers more nog besluite oor die toepassing hiervan moet neem. Wanneer hierdie besluite bekend gemaak gaan word, is nie tydens die opname genoem nie.

Die vorige verklaring dat die grens tussen Suid-Afrika en Zimbabwe nooit gesluit sal word nie is ook nie aangespreek nie – inperkingswetgewing maak hier nie sin nie.

Gauteng is steeds die provinsie met die meeste aangemeld bevestigde gevalle van 207, gevolg deur die Wes-Kaap met 100 en KwaZulu Natal met 60.

Luister na President Cyril Ramaphosa se toespraak hieronder

Kwêvoël sal u tot Donderdag aanlyn op hoogte hou van die verwikkelinge rakende hierdie besluit.