Jannie du Toit met Die Eggo van Jou Oë by die KunsteGrot

Met bykans 50 jaar agter die rug op die pad van Afrikaanse musiek en talle opnames, is Jannie du Toit se stem reeds landswyd op radiostasies gehoor.

Jannie du Toit en Chanie Jonker, op trekklavier, besoek Saterdag 14 Maart die KunsteGrot in Thabazimbi met hul aanbieding van Die Eggo van Jou Oë, ’n fees van musiek waarmee hy gedurende 2017 saam met Chanie Europa aangevat het.

Hierdie gelyknamige album van hom bevat ook liedjies soos ’n Liedjie vir jou, Madeleine van Jacques Brel, verskeie Nederlandse liedjies en meer gewyde liedere soos Somerkersfees, een van Koos Doep se beste komposisies, en Gee ons vrede asook Christa Steyn se Nogtans sal ek Juig, na aanleiding van Habakuk 3 vers 17 tot 19.

As lid van die folk-groep, Trilogie, het Jannie in 1973 onder die aandag van die Afrikaanse luisteraar gekom en in 1975 het hy sy TV-debuut gehad as deel van die SAUK se TV toetsuitsendings.

Gedurende die vroeë tagtiger-jare verlaat hy die regsberoep en konsentreer verder op sy musiekloopbaan waar hy by Tukkies musiekblyspele vir die universiteit se studentegroep skryf.

Jannie betree later die karbaretverhoog saam met Laurika Rauch met die gewilde Van Berlyn Tot Babsfontein. Hy werk vanaf 1986 vir 25 jaar saam met Christa Steyn as sy begeleier, medeskrywer en verwerker totdat sy in 2011 met terminale kanker gediagnoseer is.

Gedurende hierdie tydperk tree hulle in meer as 20 lande op en vier in 2007 hulle 21 jaar van samewerking met die produksie Jannie en Tannie.

Benewens talle eie komposisies gee hulle aandag aan Nederlandse musiek asook die musiek van Koos du Plessis. Hy herdenk dan ook Koos se vroeëtydige afsterwe met Doep is nie Dood nie.

Luister gerus na die snit Die Eggo van Jou Oë hieronder en moenie die kans verbylaat gaan om hierdie twee kunstenaars van wêreldgehalte plaaslik te beleef nie.

Die opvoering begin om 19:00 en kaartjies beloop R130 per persoon en R80 vir pensioenarisse en skoliere. Voorafbespreking kan by Rita by 083 744 8559 gemaak word.

Pak gerus jou piekniekmandjie en kom ontspan met ’n aand vol nostalgiese liedjies wat jou vêr weg sal voer.