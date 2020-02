Interhoër: Groot uitdaging gestel aan HFM

Die Frikkies het hierdie week, buiten die akademie, heelwat tyd ingeruim om, vandat die skoolklok soggens gelui het tot laat toe, aan Geesvang te werk.

Dit alles vir die jaarlikse Interhoër Atletiekbyeenkoms wat Saterdag 29 Februarie by Hoërskool Nylstroom aangebied word.

Die afgelope week het dae gesien waar hulle beoordeel is aan byvoorbeeld die das wat hulle skool toe dra. Die onnies is nie uitgesluit nie en so gebeur dit dan ook dat die Graad 12 Graadhoof, me. Martie Boshoff, wegstap met die prys vir die snaakste das.

Sokkies het ook aan die beurt gekom. Pippie Langkous sou haar kouse moes optrek om aan dié kompetisie te kon deelneem.













Dit is natuurlik opgevolg met die Groot Brag waar leerlinge weereens herinner word aan die trots op die skool wat baie nou saamhang met akademiese sowel as sport prestasie. Tydens die geleentheid het die skool se gelukbringers Ysterman, Freaky en Cheacky spesiale pakkies aan deelnemers oorhandig.













Die jaarlikse Geesvang het beslis sy positiewe uitwerking op die res van die skool, wat nie as atlete nie maar as ondersteuners op die paviljoen gaan deelneem, gehad.

Verlede jaar se dirigente het behoorlik ‘n skouspel gelewer.

Vanjaar gaan hulle beslis weereens poog om die uitdaging te aanvaar om die sangbeker vir die vyfde agtereenvolgende jaar huis-toe te bring en daarmee saam die opkoms en dirigente beker, wat hulle tot dusver met puik choreografie vorige jare saamgebring het, ook hierby in te sluit. Dijana sê sy het vanjaar weereens ’n verassing vir almal. (Kan ons dalk reël vir ’n goeie video-opname?)

Verlede jaar se byeenkoms, by Hoërskool Warmbad, is deur Ellisras gewen met 663 punte met HFM in die tweede plek met 638 punte. Derde was Hoërskool Ben Viljoen met 607 punte.

HFM het wraak gesweer deur beide skole te elimineer en ook die wenbeker na sy eintlike tuiste by HFM terug te bring.

Frikkies – Die hele gemeenskap staan agter julle. Geniet die dag en neem deel as opregte sportmanne en –vroue en deel aan ’n byeenkoms wat uniek in ons gedeelte van die provinsie is.

Met die komplimente van die Pos koerant op Bela-Bela heg Kwêvoël die bladsye van HFM aan wat in die bylaag van ander koerante in die Limpopo streek beskikbaar gaan wees. Gaan kyk gerus daar wie die uitblinkers is en ondersteun die Frikkie atlete, en word hulle sterkte toegewens op hierdie skrikkeljaarsdag.