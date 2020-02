Gesellige Valentynsaand by Klipbokkie

Klipbokkie, in die Kransberge, is nie net ’n staproete nie, maar ’n gesellige kuierplek waar besoekers saam met hul gesinne heerlik kan saamkuier.

Dit was dan ook die geval verlede Vrydagaand met hul Valentynsaand waar hulle afgeskop het met ’n braai en die lekker romantiese Afrikaanse fliek, “Viraltyd”, daarna.

Klipkoppie het ook gesorg vir ’n fotohoekie waar paartjies afgeneem kon word.

Leon van der Westhuizen en Janie de Beer in die Valentysraam.

Gustav en Trudie, die gashere van die aand by Klipbokkie.

Johan en Marinda Jooste saam met hul kinders Pieter en WJ.

Prentjiemooi, soos ‘n skildery met die hoë kranse van die Kransberg in die agtergrond, waar Klipbokkie hulle Valentynsaand aangebied het.

Die Geluksnommer-prys word aan Marinda Jooste oorhandig. Saam op die foto is Gustav Brink(eienaar) en Trudie Allan, gasvrou vir die aand. Marinda en haar man, Johan, het al die pad van Dwaalboom af gekom om die aand by te woon.

Paartjies het met hul aankoms elk ’n geluksnommer ontvang. Die paartjie wat die gelukkige trekking gewen het, was Johan en Marinda Jooste van Dwaalboom.

Volgens Trudie Allan, gasvrou tydens die geleentheid, was hierdie eerste aanbieding op Klipbokkie ’n groot sukses. Dit was ’n klein begin en eerste van nog vele om Klipbokkie aan die mense van die omgewing bekend te stel.

Gustav is besig om vir groter groepe voorsiening te maak met ’n onthaalsaal waar sowat 90 gaste geakkommodeer kan word, ideaal vir groter funksies.

Klipbokkie is net 25km buite Thabazimbi in die Kransberge, met ’n pragtige uitsig oor daar waar die “ou reus op die berg slaap”.

Soos reeds genoem, is Klipkoppie meer bekend as stap- en bergfietsroete met sekerlik die gewildste roete die 4km na die swemgate wat deur natuurlike fonteine gevoed word. Hier kan jonk en oud die stof van die dorp afspoel en heerlik in die natuur ontspan.

Dagbesoekers kan hier piekniek hou, so ’n bietjie stap en in die koel bergwater afkoel. Toegang beloop R50 per persoon en buiten die oefening wat jy inkry word jy op jou voorstoep beloon met ’n besondere ervaring in die natuurskoon van die Kransberge.

Kampgeriewe is beskikbaar met sonkrag, netjiese en skoon ablusiefasiliteite en ’n braaiput. Of jy nou tent wil opslaan of jou karavaan nader sleep, Klipbokkie bied dit teen R100 per persoon per nag waar jy die ongerepte natuurskoon kan waardeer.

Daar is ook ’n 21km bergfietsroete wat professioneel deur M&C Trail Designs uitgelê is met asemrowende uitsigte en op- en afdraendes wat verseker dat genoeg adrenalien deur jou hart gepomp word.

Dan is daar ook die ou geskiedkundige grasdak-opstal, wat reeds in 1890 gebou is, met sy drie slaapkamers waar ses persone selfsorg-akkommodasie kan geniet. Verder bied die huis ’n volledig toegeruste kombuis, badkamer en ruim leefarea met TV, DSTV en WiFi.

Daar is ’n oop dek reg rondom die huis waar gesinne kan braai en die nostalgiese atmosfeer van die omgewing kan geniet. Dit alles teen R200 per persoon. Groepe kry hier voorkeur oor naweke.

Meer inligting is beskikbaar op Facebook en Instagram of stuur ‘n E-pos aan klipbokkie.info@gmail.com.

Vir besprekings kontak Janene Barber by 066 331 4981.