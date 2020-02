Valentynsdag ook vir vriende en familie

Valentynsdag het begin om nie net jou liefie nie, maar ook die gesin en vriende in te sluit.

Dit was duidelik die geval by Khaya Kwa se Valentyns-ete Vrydagaand waar vriende en hul gesinne saam gekuier het.

Khaya Kwa het heelwat moeite gedoen om die regte romantiese atmosfeer te skep vir hierdie spesiale geleentheid.

Tafels was volbespreek en laatkommers moes eers bietjie by die kroeg kuier om te wag vir ’n tafel om beskikbaar te raak.











Mense het gesellig saam gekuier is dit dan ook duidelik is uit die foto’s waar Kwêvoël hulle besoek het. Een saak is bevestig – die romantiek is nog aanwesig onder die besoekers wat die geleentheid gebruik het.