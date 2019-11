Beeldmateriaal wys verdagtes verantwoordelik vir die Kaapstad Stasie Brand

Beeldmateriaal wys vier verdagte persone verantwoordelik vir die vernietigende brand Donderdagoggend by die Kaapstad Stasie waartydens twee treine en 18 waens, asook struktuur skade ten bedrae van miljoene rande aangerig is.

Volgens Prasa se streek koördineerder, Richard Walker, beloop die skade aan die treine sowat R61 miljoen en aan die struktuur sowat R150 miljoen. Die skade aan die struktuur kan eers werklik bepaal word na ’n volledige kostebepaling.

Hy het ook daarop gewys dat die sekuriteitskameras tydens die voorval beeldmateriaal opgeneem het waardeur die verdagtes uitgeken kan word. Sekuriteitswagte was ook aan diens.

Walker het pendelaars die versekering gegee dat Prasa alles in sy vermoë doen om dienste so gou as moontlik weer tot normaal te laat terugkeer.

Die minister van Vervoer, Fikile Mbalula, het ook Donderdag die toneel besoek en staan by sy vorige verklaring dat die sabotasie wat by Kaapstad Stasie plaasvind die werk van ’n sindikaat is. Hy het verder gesê dat die verdagtes is uitgeken en dat dit nou die taak van die polisie is om hulle te arresteer.

Mbalula het ook gesê dat diegene wie dit hul missie gemaak het om die staat en die dag tot dag pendel van mense te pootjie nie gaan wen nie. Hulle gaan nie toelaat dat die staat as gyselaar vir ’n losprys aangehou word nie.

Die Burgemeester van Kaapstad, Dan Plato, het vroeër gesê dat hy President Cyril Ramaphosa gaan versoek dat die Valke ’n spesiale eenheid moet aanwys om die treinbrande in Kaapstad te ondersoek.